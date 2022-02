„Back On Death Row“: Snoop Dogg veröffentlicht Kurzfilm

Snoop Dogg bei der Zeremonie zu seiner Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 19. November 2018 in Hollywood, Kalifornien.

Snoop Dogg hat einen Kurzfilm veröffentlicht, um den Erwerb des Labels „Death Row Records“ und sein neues Album BODR („Back On Death Row“) zu feiern.

Das Video ist ingesamt 43 Minuten lang – also gar nicht mal so kurz für einen sogenannten Kurzfilm. Gedreht wurde der Film in Long Beach, Kalifornien. Es werden unzählige Einblicke in Snoop Doggs langjährige Musikkarriere gegeben. Der Film zeigt unter anderem bisher unveröffentlichte Studio-Sessions, Musikvideos sowie ältere Aufnahmen. Regie soll Snoop Dogg selbst geführt haben.

Snoop Dogg strebt mit „Death Row Records“ eine neue digitale Ära an

Die Übernahme von „Death Row Records“ wurde im Februar dieses Jahres bekannt. Snoop Dogg hatte es der Investmentfirma „Backstone“ abgekauft. Das Kult-Label wurde 1991 in Los Angeles von Suge Knight, Dr. Dre, The D.O.C. und Dick Griffey gegründet. Auf der Social-Network-App „Clubhouse“ erklärte er kürzlich, er wolle dieses zum NFT-Label machen. Seine Vision sei, der „erste Major im Metaverse“ zu sein.

Snoop Dogg hat sein neues Album BODR am 11. Februar veröffentlicht. Zuletzt trat er gemeinsam mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J Blige beim Super Bowl 2022 auf – und sah sich Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs ausgesetzt.