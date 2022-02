Snoop Dogg kauft Plattenlabel Death Row Records

Snoop Dogg bei der Zeremonie zu seiner Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 19. November 2018 in Hollywood, Kalifornien.

Mit seinem Album DOGGYSTYLE feierte Snoop Dogg im Jahr 1993 auf dem Plattenlabel „Death Row Records“ sein Debüt. Der Grundstein für seine Rap-Karriere wurde gelegt. Jetzt – rund drei Dekaden später – darf sich der Rapper zum rechtmäßigen Eigentümer des legendären Labels ernennen.

Der heute 50-jährige Rapper Snoop Dogg kaufte das Label der Investmentfirma „Backstone“ ab. Die Bekanntmachung erfolgte am vergangenen Mittwoch, den 09. Februar. Ein Kaufpreis wurde der Öffentlichkeit nicht verraten. „Es fühlt sich gut an, das Label zu besitzen, zu dem ich zu Beginn meiner Karriere gehörte“, sagte Snoop Dogg und teilte die Mitteilung des Kaufs bereits freudig auf Instagram.

„Death Row Records“ wegweisend für HipHop und Rap

Als Snoop Dogg mit 21 bei dem Label „Death Row Records“ unterschrieb, nannte er sich noch Snoop Doggy Dogg. Das Label gilt als Talentschmiede und wurde 1991 in Los Angeles von Suge Knight, Dr. Dre, The D.O.C. und Dick Griffey gegründet. 1995 unterschrieb auch die HipHop-Koryphäe Tupac Shakur bei dem Label. 2Pac releaste dort im Jahr 1996 sein viertes und letztes Album ALL EYEZ ON ME und ging damit in die Geschichte des Raps ein. Er gilt bis heute als eines der wichtigsten HipHop-Akteure der 90er-Jahre. Im September 1996 wurde er Opfer eines Drive-By-Shootings in Las Vegas und starb danach. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.

Snoop Dogg hat für denn 11. Februar sein neues Album B.O.D.R. angekündigt. Gemeinsam wird er neben Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre und Kendrick Lamar während der legendären Halbzeit-Show beim diesjährigen Super Bowl auftreten.