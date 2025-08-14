Backstreet Boys fordern *NSYNC zum Golf-Duell heraus

So überwältigend war es bei Justin Timberlake in Berlin: Fotos, Videos, Setlist

Die Backstreet Boys wollen eine neue Runde des Boyband-Duells mit *NSYNC – diesmal aber auf grünem Rasen.

Nick Carter und Brian Littrell äußerten die Idee eines möglichen Duells während einer Runde Golf in Pebble Beach in Kalifornien. Die Band nutzte den Golfplatz während einer Pause ihrer Auftritte im Sphere in Las Vegas.

Littrell sagte: „Es wird ein Boy Band Mania Golfturnier.“ Carter von den Backstreet Boys ergänzte: „Wir fordern *NSYNC jetzt zu einem Fünf-gegen-fünf heraus.“

Reaktion von *NSYNC

Lance Bass von *NSYNC reagierte wenige Tage später. In Los Angeles erklärte er: „Natürlich. Lass uns das machen!“ Bass nahm die Einladung damit an. Gegenüber „TMZ Sports“ kommentierte er seine Golfkünste ironisch mit „Ich bin unglaublich gut“ und witzelte über Joey Fatone, den er scherzhaft als besten Spieler seiner Band bezeichnete.

Zu den Golffähigkeiten einzelner Mitglieder gibt es erste Angaben. Brian Littrell gab ein Handicap von 6,8 an. Justin Timberlake hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein einstelliger Golfer ist. Carter gab sein Handicap mit 19 an. Ein Golf-Handicap ist eine Zahl, die die Spielstärke eines Golfers ausdrückt.

Übertragung im TV?

Das mögliche Golfturnier könnte auch mediale Aufmerksamkeit erhalten. Bryan Zuriff, der das Golf-TV-Format „The Match“ entwickelt hat, erklärte, dass er bereits erste Überlegungen zu einer Umsetzung angestellt habe. Lance Bass zeigte sich offen für eine Zusammenarbeit mit Zuriff und seinem Team.

Er erinnerte daran, dass *NSYNC in der Vergangenheit sportliche Veranstaltungen für wohltätige Zwecke organisiert haben. „Wir hatten Challenge For The Children, ein Basketballspiel, das wir regelmäßig für Charity veranstaltet haben“, sagte er. Er schlug vor, dass ein Golfturnier in ähnlicher Form stattfinden könnte.

Details stehen noch aus

Das Gespräch über das Golfduell entwickelte sich, als Littrell und Carter in einem Interview erklärten, sie würden gerne mit *NSYNC auf dem Golfplatz gegeneinander antreten. Die Idee stieß schnell auf Resonanz. Mit der öffentlichen Zusage von Bass könnte das Treffen beider Bands auf dem Golfplatz Realität werden.

Ob und wann ein Termin zwischen den Backstreet Boys und *NSYNC zustande kommt, ist derzeit nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass beide Seiten grundsätzlich bereit sind, den Wettkampf auszutragen.