Justin Timberlake kündigt neuen Song mit *NSYNC an

Am 15. März erscheint Justin Timberlakes neues Album EVERYTHING I THOUGHT IT WAS und mit ihm wohl auch ein neuer Song von *NSYNC, wie der Sänger am 28. Februar auf TikTok andeutete.

*NSYNC-Song Teil der Tracklist

Anfang der Woche zeigte Timberlake seinen TikTok-Follower:innen die Vinyl-Verpackung seiner neuen Platte. Aufmerksame Zuschauer:innen bemerkten dabei eine besondere Überraschung bei der Tracklist auf der Rückseite der Hülle. Als Interpret des Songs „Paradise“ wurde Timberlakes ehemalige Boyband *NSYNC aufgeführt.

Der Sänger bemerkte die Kommentare und antwortete schließlich in einem Folge-Video, das er am Mittwoch, den 28. Februar teilte.

„Blinzle zweimal, wenn *NSYNC auf einem Song namens Paradise ist“, kommentierte ein Fan mit einem Augen-Emoji. Daraufhin ließ der 43-Jährige in dem neuen Clip seine Sonnenbrille herunter und blinzelte ganz bewusst zweimal, um die Nachricht zu bestätigen. Um es noch offensichtlicher zu machen, kommentierte *NSYNC-Kollege Chris Kirkpatrick den Beitrag mit zwei weiteren Augen-Emojis.

Das Lied wäre bereits die zweite Comeback-Single der Boygroup, nachdem sie nach 20 Jahren Pause im September 2023 den Song „Better Place“ für den Soundtrack zu „Trolls – Gemeinsam stark“ veröffentlicht hatten. Timberlake deutete neue *NSYNC-Musik schon im Januar während eines Auftritts in der „Kelly Clarkson Show“ an. „Das hat Spaß gemacht“, erzählte er und erinnerte sich daran, wie die Gruppe für „Better Place“ wieder zusammenkam. „Es ist irgendwie verrückt – es gibt so viel, das genau dort weitermacht, wo es aufgehört hat, was die Chemie angeht.“