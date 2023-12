Kanye West hat unerlaubt Sample der Backstreet Boys genutzt

Im Teaser zu einem neuen Song hat der Rapper auch eine aus den 90ern bekannte Melodie eingebaut ...

In einem Kurzclip hat Kanye West einen Ausschnitt von einem Song geteilt, der auf seinem neuen Album VULTURES vertreten sein wird. Das Video hat in den sozialen Medien viel Aufsehen erregt, denn der Track ist eine neue Version des Backstreet-Boys-Hits „Everybody“ aus dem Jahr 1997. Das Problem: Anscheinend hat der US-Rapper das Sample nicht mit der Boyband abgeklärt.

Wie „TMZ“ berichtet, hat West es nicht geschafft, das kollektive Go von den Mitgliedern Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrel und AJ McLean dafür zu bekommen. Und trotzdem veröffentlichte er den Teaser, ohne Kommentar dazu …

Für den Rapper dürfte es nun eine Herausforderung werden, den Titel in Gänze herauszubringen, denn das Kollabo-Album mit Ty Dolla $ign, VULTURES, soll bereits am 15. Dezember releast werden. Ob West überhaupt Interesse an einer Klärung des Problems hat, ist unklar. Ein Statement seinerseits fehlt aktuell.

Ein weiteres Video von einem Album-Listening-Event in Miami zeigt zudem, dass auch Ty Dolla $ign mit auf dem Song vertreten ist und unter anderem den Originaltext der Backstreet Boys nachsingt. Es ist jedoch unbekannt, ob West die Sample-Nutzung angefragt hat und ihm eine Absage erteilt wurde oder ob er überhaupt nicht danach gefragt hat.

Hier seht ihr das Video vom Listening-Event:

Tracklist offenbart Timbaland-Song

Ty Dolla $ign teilte die für Kanye West übliche handgeschriebene Tracklist auf Instagram und zeigte so auf, dass die Platte 17 Songs beinhalten wird. Unter den aufgelisteten Songs befindet sich auch die erste Single des gleichnamigen Albums VULTURES, welche bereits im November veröffentlicht wurde.

Betrachtet man die Track-Auflistung genauer, fällt auf, dass das Stück „New Body“ dabei ist. Dieser Track schwirrt seit mehreren Jahren mit Nicki-Minaj-Part als Leak bereits im Internet herum. Auch „Timbo Freestyle“ lässt eine Zusammenarbeit mit Timbaland vermuten, der kurz danach nachzog und die Liste mit den Worten: „Eine meiner besten Arbeiten“ auf Instagram postete und die Vermutungen somit bestätigte.