Justin Timberlake seit 2013 erstmalig wieder live vereint mit *NSYNC

Justin Timberlake holte seine Kollegen bei seinem Konzert in Los Angeles auf die Bühne und los ging's.

Bei Justin Timberlakes Solo-Show in Los Angeles am Mittwoch, den 13. März, schlossen sich ihm im Laufe des Gigs spontan seine *NSYNC-Bandkollegen an und lieferten so einen Live-Moment, den es in der Konstellation das letzte Mal 2013 gab.

Ein Mini-Live-Set mit „Bye Bye Bye“ und „It’s Gonna Be Me“

Das Konzert zur Promo seines am 15. März erscheinenden Albums EVERYTHING I THOUGHT IT WAS war schon fast zu Ende, da ertönte mit einem Mal kein Timberlake-Solo-Track, sondern das *NSYNC-Stück „Gone“. Zu dem Zeitpunkt war noch ein Vorhang vor der Bühne und die Besucher:innen wussten nicht, welche Überraschung sie als nächstes erwarten würde. Als sich dann das Stück Stoff hob, waren plötzlich nicht mehr nur Justin Timberlake mitsamt Tänzer:innen auf der Stage zu sehen, sonder auch die *NSYNC-Mitglieder JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass und Chris Kirkpatrick.

Unter großen Jubel spielten sie gemeinsam ein Set, was im Verlauf auch noch aus ihren Hits „Bye Bye Bye“ und „It’s Gonna Be Me“ bestand. Die Single „Paradise“ stellte die Boyband ebenfalls live vor – eigentlich nur logisch, da sie auch auf Timberlakes EVERYTHING I THOUGHT IT WAS zu finden sein wird.

Mitschnitt des Live-Reunion-Gigs gibt es hier:

Timberlake wusste wohl, dass er nach dem gemeinsamen Auftritt nicht mehr viel zum Steigern der Stimmung liefern konnte, weshalb er verlauten ließ: „Ich weiß nicht, was ich hier nach noch tun soll, außer dem hier“, woraufhin er allein als Outro „Mirrors“ anstimmte. Seine *NSYNC-Buddys hatten zuvor unter anhaltendem Applaus die Bühne wieder verlassen.

Im Sommer kommt Justin Timberlake im Rahmen seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ auch für sieben Konzerte nach Deutschland. Vielleicht ja auch mit *NSYNC-Live-Momenten?