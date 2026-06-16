Fête de la Musique in Berlin: Guide für einen Tag voller Musik for free

Am 21. Juni verwandelt sich Berlin in eine riesige Bühne. Wir haben die besten Fête-de-la-Musique-Konzerte und Geheimtipps für euch herausgepickt.

In allen Ecken von Berlin summt und klimpert es. Aus welcher Himmelsrichtung kommt der Bass? Überallher – das ist die Fête de la Musique in Berlin. Am 21. Juni gibt es Live-Musik an jeder Straßenecke, und alles ganz umsonst. Der perfekte Tag, sich einfach vom Wind und der Musik treiben zu lassen. Doch wer gerne voraus planen möchtet, aber vom Marathon-Scrollen durchs Programm müde Finger bekommt: Hier sind unsere Tipps, wo ihr den Tag voller Töne verbringen könnt.

Das Konzept der Fête de la Musique ist einfach: Am längsten Tag des Jahres wird gefeiert. Jede:r kann mitmachen, jeder Veranstaltungsort sich als Bühne bewerben und jede:r Künstler:in auf der Straße musizieren oder sich mit einem Veranstaltungsort zusammenfinden. Das Konzept wurde 1982 in Paris geboren und ist seit 1995 fester Bestandteil des Berliner Sommers. Die Flut an Gratis-Konzerten, Jam-Sessions und DJ-Sets ist allerdings leicht überwältigend. Wir sind für euch ins Programm getaucht und präsentieren ein paar gesammelte Schätze für den Sonntag voller Musik.

Open Studio Day at Tricone Studios

Wer sich für Musikproduktion interessiert oder schon immer einen Blick in ein Tonstudio werfen wollte, ist hier richtig: Von 14–17 Uhr öffnen die Tricone Studios im Funkhaus ihre Pforten. Produzent Francis Stuart Milne gibt Einblicke in den kreativen Prozess seines Schaffens – perfekt zum Über-die-Schulter-Schauen, Connecten und Staunen.

Listen to Berlin: Live

Am Holzmarkt werden große Geschütze aufgefahren: Mit Acts wie Batila, Donbasgrl, Lyhre, Taubenrauchen und King Josephine präsentiert Listen To Berlin die bunte Klangvielfalt und Vielsprachigkeit Berlins. Kongolesische Rhythmen bei Batila, ukrainische Texte bei Donbasgrl, deutschsprachiger Indie-Pop bei Taubenrauchen – all das ist Berlin.

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Rehberge Parkjam

Für alle, die selbst ans Instrument wollen: Vor dem ehemaligen Parkcafé im Volkspark Rehberge wird gejammt. Jede:r darf eigene Instrumente mitbringen; Schlagzeug, Mikrofone, E-Bass und E-Gitarre sowie Rasseln sind vor Ort vorhanden. Von 14–17 Uhr wird elektrisch gespielt, von 17–18 Uhr akustisch und von 18–19 Uhr wieder elektrisch, bevor um 19 Uhr Rehberge Records auftritt. Der gemeinschaftliche Spaß endet um 21:30 Uhr.

Funkelfête

Musik und Bastelspaß für Groß und Klein: Im Prinzengarten, eingebettet zwischen Hochbeeten, warten Bastel-Workshops und Siebdruck sowie elektronische Musik in familienfreundlicher Lautstärke. Ab 14 Uhr sind hier Tänzer:innen und Bastler:innen jedes Alters willkommen.

Mit Vergnügen: Park Sessions

Kein Wohnzimmer-, sondern eher ein Bürokonzert: Schreibtisch und Kaffeemaschine sind beiseite geschoben, damit ihr große Künstler:innen ganz intim erleben könnt. Kingsley Q, LIN, tosha und SOFFIE spielen ihre Musik in der Strelitzer Straße 61.

Clärchens Ballhaus

Die Fête de la Musique zeichnet vor allem aus, kleinen Künstler:innen eine Bühne zu geben, damit man mit einem neuen Lieblingsact in der Playlist nach Hause geht. Hier findet man Newcomer:innen und unterschätzte Schätze. Bei Clärchens Ballhaus treten acht Musiker:innen auf, die quer über die Genres verstreut sind und vielversprechendes Talent versprühen. Musogabi, Jpoline Zordick, Julie Védy et Maraux, Nomate, Seven Purple Tigers, Hotel Lunik, Echoecho und Kresse 3 spielen Livemusik von 14 bis 21 Uhr.

Preis für Popkultur mit Live-Programm

Am 21. Juni feiert der Verein für Popkultur nicht nur die Sommersonnenwende. Am Abend wird zudem der Preis für Popkultur in insgesamt elf Kategorien vergeben. Das Abendprogramm im Inneren des Zeiss Großplanetariums umfasst ein B2B-Branchenevent der Musikindustrie. Vor den Türen spielen Nadja Benaissa, 6euroneunzig und Baumgart ab 15:30 Uhr Gratis-Konzerte unter freiem Himmel.

Wer nach 22 Uhr noch nicht genug hat: Die „Fête de la Nuit“ läuft bis in die frühen Morgenstunden. Bis 5 Uhr legen zum Beispiel im Gretchen verschiedenste DJs auf und spielen sogar noch die letzten Nachteulen in den Schlaf.