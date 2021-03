Badmómzjay und Kazimir1441 holen sich mit „Ohne Dich“ Goldstatus

Foto: Screenshot: YouTube/Bis Es Klappt. All rights reserved.

Diese beiden Artists aus der Generation Z setzen im Deutschrap aktuell die Trends. Mit ihrem gemeinsamen Song „Ohne Dich“, der sich seit neun Wochen in den deutschen Single-Charts hält, holen sich Badmómzjay und Kazimir1441 nun die goldene Schallplatte. Badmómzjay ist somit die jüngste deutsche Goldrapperin.

Zwei Deutschrap-Newcomer*innen stürmen die Charts

Am 22. Januar stieg der Song „Ohne Dich“ der beiden noch sehr jungen Künstler*innen auf Platz 1 der Charts ein und konnte diese Position für vier Wochen halten. Die darauffolgenden Wochen hielt sich der Song konstant auf Platz 5. Gepusht wurde dieser Erfolg auch von der Video-Plattform TikTok sowie einigen Memes, die Fans zu dem Song erstellten. Durch den nun erworbenen Goldstatus ist Badmómzjay, die gerade einmal 18 Jahre alt ist, die jüngste Goldrapperin Deutschlands. Ihre Euphorie teilte sie in ihrer Instagram-Sory, in der sie sowohl Kazimir1441, als auch ihre Label-Kollegen Takt32 und Montez markierte. Ihren Triumph kommentierte die Musikerin mit den Worten: „‘Ohne Dich‘ ist offiziell Gold. Dankeschön Leute, das ist crazy. Blessings.“

Wer sind Badmómzjay und Kazimir1441?

Jordan Napieray alias Badmómzjay ist bereits vor ihrem aktuellen Erfolg in der oberen Deutschrap-Liga angekommen. Im Jahr 2019 unterschrieb die Rapperin mit polnischen Wurzeln einen Plattenvertrag bei Universal Music und veröffentlicht seitdem regelmäßig Songs und Videos, deren Klick- und Streaming-Aufrufe in die Millionen gehen. Ihr Rap-Stil zeichnet sich vor allem durch ihre Bilingualität aus, die sie spielerisch zwischen Deutsch und Englisch wechseln lässt. Aufmerksamkeit erregte sie außerdem durch ihr offenes Bekenntnis zu ihrer Bisexualität und zur LGBT-Community.

Clemens Reichelt aka Kasimir1441, dessen genaues Geburtsdatum nicht bekannt ist, ist um die 20 Jahre alt und wuchs in Berlin-Steglitz auf. Auch er unterschrieb 2019 seinen ersten Plattenvertrag und zwar bei dem Berliner Label BEK („Bis Es Klappt“). Seinen ersten Charteinstieg erreichte er mit der Single „KK“. Das dazugehörige Musikvideo zählt mittlerweile über 10 Millionen Klicks. Aufgrund seines aggressiven Rap-Stils, der zuweilen in lautes Geschrei ausartet, wird er des Öfteren mit dem US-Rapper 6ix9ine verglichen. Der Song „Ohne Dich“ mit Badmómzjay bedeutet auch für ihn die erste Goldene Schallplatte.