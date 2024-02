„Oppenheimer“ räumt die meisten Preise bei der BAFTA-Verleihung ab

13 Nominierungen, sieben Gewinne für Christopher Nolans Film über den Physiker J. Robert Oppenheimer.

Es läuft bestens für Christopher Nolans „Oppenheimer“: Bereits im Januar 2024 konnte sein Film über den „Vater der Atombombe“ bei den Golden Globes fünf Awards mit nach Hause nehmen – darunter auch die Auszeichnung als Bestes Drama. Und auch bei der diesjährigen Preisverleihung der British Academy of Film and Television Arts (kurz: BAFTA) in London räumte sein Historienwerk am Sonntagabend, den 18. Februar, ab. In 13 Kategorien war „Oppenheimer“ für eine Trophäe nominiert und insgesamt sieben Auszeichnungen konnten eingeholt werden.

„Oppenheimer“ konnte die meisten Gewinne verbuchen

In den folgenden Kategorien ging Nolans Arbeit als Sieger hervor: Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller (Cillian Murphy), Bester Nebendarsteller (Robert Downey Jr.), Bester Schnitt, Bester Soundtrack sowie Beste Kamera.

Cillian Murphys BAFTA-Dankesrede:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiterer Gewinner-Film: „Poor Things“

Mit sieben Trophäen im Gepäck konnte Christopher Nolan zwar definitiv als Sieger des Abends hervorgehen, aber mit fünf Auszeichnungen sah es auch gut aus für Giorgos Lanthimos‘ „Poor Things“. Emma Stone, die in dem Werk Bella spielt, die von einem Wissenschaftler zum Leben erweckt wird und anschließend die Welt wie ein Kind zu entdecken beginnt, wurde zur Besten Hauptdarstellerin gekürt. Damit konnte sie sich auch gegen „Barbie“-Darstellerin Margot Robbie durchsetzen.

Auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die für ihre Hauptrolle in dem Holocaust-Drama „The Zone of Interest“ in der Kategorie nominiert war, ging leer aus. Allerdings wurde das Werk als Bester britischer Film geehrt.

„Anatomie eines Falls“, in dem die deutsche Mimin Sandra Hüller ebenfalls zu sehen ist, konnte zudem die Rubrik Bestes Original-Drehbuch für sich entscheiden.