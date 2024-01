„Oppenheimer“: Warum ist Snoop Dogg auf einem Crew-Foto zu sehen?

War der Rapper etwa Teil des Casts? Oder wie soll das Bild entstanden sein?

Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr. und Matt Damon gehören alle zum Cast von „Oppenheimer“ und haben mit ihrer schauspielerischen Leistung den Film zu einem der erfolgreichsten Streifen von 2023 werden lassen. Eine Person, die jedoch nicht dabei war, ist Snoop Dogg. Oder doch? Der Fernsehshow-Moderator Jimmy Kimmel hat ein Bild der fast vollständigen „Oppenheimer“-Crew ausgegraben und dort etwas Seltsames entdeckt. Der Rapper befindet sich nämlich ebenfalls auf dem Bild, umrahmt von den Film-Stars und Regisseur Christopher Nolan.

„Wir können kein Foto machen, wenn Snoop Dogg nicht dabei ist“

Als Snoop Dogg dann in der „Jimmy Kimmel“-Show zu Gast war, fragte der Talkshow-Master ihn einfach persönlich, wie es zu dem Schnappschuss kam. „Die ganze Besetzung da, außer Matt Damon. Und dann gibt es noch eine bemerkenswerte Ergänzung, und das bist du. Wie ist das passiert? Warst du in ‚Oppenheimer‘ und ich habe es nicht bemerkt?“, hakte Kimmel nach.

Snoop Dogg ließ sich nicht lange bitten und klärte das Rätsel auf: „Nein, nein, nein, ich war nicht im Film. Ich war zufällig auf dieser Party und ähm, ich bin ein Fan der meisten Darsteller dort, des Regisseurs, der Schauspieler, und sie haben mich gebeten, auf dem Bild zu sein, sie sagten ‚Wir können kein Foto machen, wenn Snoop Dogg nicht dabei ist‘ und ich dachte mir ‚Alles klar, da ist es‘“, entzauberte er die Frage ums Crew-Foto.

Zu „Oppenheimer“ führte der Musiker weiterhin aus: „Ich habe ihn geliebt! Es war ein langer Film, aber ich habe ihn geliebt!“ Der 50-Jährige hat sogar einen Screener des Streifens nach Hause bekommen. Auf die Frage, ob er der Typ sei, der alles an einem Stück schauen würde, wusste Snoop Dogg zu berichten: „Ich kann es nicht in Teilen schauen. Ich muss alles gucken. Ich will den Regisseur respektieren, die Schauspieler:innen, die Geschichte.“

Snoop Dogg in der „Jimmy Kimmel“-Show: