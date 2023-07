„Barbie“: Seht hier wie Ryan Gosling „I’m Just Ken“ singt (Video)

Für die Produktion des Songs und des gesamten Soundtracks zeigte sich zudem Mark Ronson verantwortlich.

Für den Sommerblockbuster „Barbie“ hat der Schauspieler und Musiker Ryan Gosling mal wieder sein Können als Sänger bewiesen. Zum Soundtrack der Komödie von Regisseurin Greta Gerwig („Lady Bird“) trug der Kanadier den Song „I’m Just Ken“ bei. Auch ein passendes Musikvideo gibt es dazu, in dem Gosling wie im Film den gleichnamigen Plastikfreund von Barbie mimt.

Seht hier das Musikvideo zu „I’m Just Ken“ von Ryan Gosling:

Neben Ryan Gosling weitere Gastmusiker:innen auf dem „Barbie“-Soundtrack

Dass Gosling musikalisches Talent hat, konnte der 42-Jährige nicht nur als Hauptdarsteller in dem Musical „La La Land“ (2016) deutlich machen, sondern auch mit seiner Indie-Rock-Band Dead Man’s Bones zeigen. Mit „I’m Just Ken“ steuerte Gosling nun einen weiteren Song für den „Barbie“-Soundtrack bei, auf dem neben ihm auch weitere Künstler:innen wie Dua Lipa, Guns-N‘-Roses-Gitarrist Slash und Billie Eilish vertreten sind. Schirmherr des gesamten Projekts war der Star-Produzent Mark Ronson, der sich sehr begeistert von Ryan Goslings Einsatz zeigte.

„Es war irre“, sagte Ronson gegenüber dem US-Magazin „Variety“. „[Ryan Gosling ist] einer der großen Stars in diesem Film und hatte nur drei Stunden […] Zeit, um seine Gesangaufnahmen zu machen. Er kam rein und während er sich aufwärmte, dachte ich mir nur: ‚Der Typ wird diesen Song rocken!‘ Und natürlich tat er das“, erläuterte der Brite den Arbeitsprozess mit Gosling.

„Barbie“ läuft ab dem 20. Juli in den deutschen Kinos an. Neben Ryan Gosling sind außerdem noch Margot Robbie („I, Tonya“) in der Hauptrolle, Emma Mackey („Sex Education“), Will Ferrell („The Lego Movie“) und viele weitere Schauspielgrößen zu sehen.