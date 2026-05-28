Barry Gibb lebt: Familie dementiert Todesgerücht um Bee-Gees-Star

KI-Bilder, erfundene Details, tausende Shares: Das Todesgerücht um Barry Gibb ging viral. Jetzt spricht seine Familie Klartext – der Bee-Gees-Star ist wohlauf.

Seine Fans atmen auf: Barry Gibb ist nicht tot. Eine Schlagzeile, die zunächst absurd klingt, doch ihre guten Gründe hat. Im Internet kursierten vielfache Gerüchte über den Tod des Stars der Bee Gees. Der 79-Jährige war auf Facebook mit einem „R.I.P. Barry Gibb“-Post für tot erklärt worden. Der erste Bericht über Gibbs Ableben wurde dort geteilt und enthielt zahlreiche komplett erfundene Details. Viele Fans schenkten der Todesanzeige Glauben und verbreiteten das Gerücht weiter. Zahlreiche Accounts nutzten die Aufmerksamkeit für Klicks: Weitere Beiträge über Gibbs Tod wurden veröffentlicht, darunter KI-generierte Bilder des Sängers in Krankenhausbetten oder Särgen, wie „Entertainment Weekly“ berichtet. Die ursprüngliche Seite ist mittlerweile nicht mehr auffindbar.

Nun schreitet Gibbs Familie ein: Der Sänger sei am Leben und wohl auf, glücklich in seinem Zuhause in Miami. Gibbs ist das letzte lebende Mitglied der Bee Gees, nachdem Maurice Gibb 2003 und Robin Gibb 2012 verstorben waren. Die drei Brüder feierten mit Songs wie „Stayin‘ Alive“ und „More Than a Woman“ Welterfolge. Seit 1999 gingen die Bee Gees nicht mehr gemeinsam auf Tournee.

Barry Gibb reiht sich damit ein in die Liste der „Untoten“. Immer wieder tauchen im Internet Falschmeldungen über die Todesfälle von Stars auf – die viele Klicks generieren sollen und meist viral gehen. So waren bereits Justin Bieber und Bon Jovi als tot erklärt worden, obwohl sie sich bester Gesundheit erfreuten. Durch die Verbreitung leicht zugänglicher KI-Tools wird es zudem immer einfacher, hierfür Bildmaterial zu generieren. So verbreitet sich eine blanke Lüge innerhalb weniger Stunden im gesamten Internet. Die Stars können das hoffentlich mit Humor nehmen: Immerhin sieht man nicht alle Tage seine eigene Todesanzeige.