Bee Gees: Schlagzeuger Colin Petersen ist tot

Colin „Smiley“ Petersen hatte eine bewegte Karriere – beim Film und in der Musik.

Der Schlagzeuger und Kinderstar Colin Petersen ist am Montag (18. November) im Alter von 78 Jahren gestorben. Bekannt wurde er als Neunjähriger durch seine Rolle im australischen Film „Smiley“. Er war später außerdem zwei Jahre lang Mitglied der Bee Gees und wirkte bis zu seinem Tode in einer deren Tribute-Bands, The Best Of Bee Gees, als Drummer mit.

Diese teilte das Ableben Petersens auf Facebook mit. „Schweren Herzens geben wir den Tod unseres lieben Freundes Colin ,Smiley’ Petersen bekannt“, heißt es in dem Statement. „Er hat unser Leben bereichert und unsere Gruppe mit Liebe, Fürsorge und Respekt begleitet. Wir wissen nicht, wie wir ohne sein strahlendes Lächeln und seine tiefe Freundschaft weitermachen können. Wir lieben dich, Colin. Ruhe in Frieden.“

Vom Kinderstar zum Rock-Schlagzeuger

Geboren wurde der Schauspieler und Musiker in der australischen Stadt Kingaroy in Queensland. Bereits mit neun Jahren gelang Colin Petersen zu einiger Berühmtheit in seinem Heimatland. Er wurde zum Kinderstar im Spielfilm „Smiley“, dem er auch seinen Spitznamen zu verdanken hat. Es folgten weitere kleinere Rollen beim Film, bis er als Jugendlicher zur Musik kam.

Zunächst als Session-Schlagzeuger aktiv, lernte er Mitte der 1960er die Brüder Barry, Robin und Maurice Gibbs kennen. 1967 stieg Petersen als festes Mitglied in deren Bee Gees ein, die damals noch Beat und Rock‘n’Roll spielten und bereits ihren ersten Nummer-eins-Hit in Australien landen konnten.

Nur zwei Jahre sollte sein Engagement andauern – dann zerstritten sich die drei Brüder und lösten die Gruppe auf. In seiner Zeit in der Formation entstanden Songs wie „New York Mining Disaster 1941“ oder das später oft gecoverte „To Love Somebody“. 1970 trommelten die Streithähne die Band wieder zusammen – allerdings ohne Petersen am Schlagzeug.

Weltweiten Erfolg konnten sie mit ihrem neuen Disco-Sound dann spätestens durch den Soundtrack des Films „Saturday Night Fever“ verzeichnen. Von den Gründungsmitgliedern der Bee Gees lebt heute nur noch der 78-jährige Barry Gibb. Seine Brüder Maurice und Robin starben 2003 und 2012.