bbno$: Neue Single „top gun“ hier im Stream

Der kanadische Rapper bbno$ aka „baby no money“ hat am 6. Oktober mit „top gun“ den vierten Vorboten auf sein kommendes Album BAG OR DIE veröffentlicht, das am 21. Oktober erscheint. Parallel zum Song-Release veröffentlichte er außerdem das begleitende Musikvideo.

„Ich hoffe Tom Cruise hört den Song, sonst bin ich sauer“

Schneller Wortwitz, glatte One-Liner – die neue Single hört sich ein bisschen so an, als würde ein Tarantino-Soundtrack neu abgemischt. Das Musikvideo zeigt den Rapper bei Ausführungen von Stunts auf einer Rennbahn sowie als gefesselten BDSM-Sklaven im Möbelhaus. „Will.i.am sagte, der Song sei cool, also denke ich, dass er es ist. Tom Cruise ist auch heiß, ich hoffe, er hört den Song, sonst bin ich sauer“, so bbno$.

Zuvor veröffentlichte bbno$ bereits die Single-Auskopplungen „mathematics“, „piccolo“ und „sophisticated“. Mit „C’est La Vie“ lieferte er Ende September eine Kooperation mit den beiden Rappern Yung Gravy und Rich Brian nach. Ersterer ist außerdem auch auf seinem kommenden Album zu hören. bbno$ erklärte: „BAG OR DIE repräsentiert das Ethos von bbno$. Genießt es, es hätte mich fast gekillt“.

Seht hier das Musikvideo zu „top gun“:

BAG OR DIE – Trackliste: