Bonez MC teilt Fotos von Autounfall

Der Rapper postete auf seinem Insta-Account mehrere Bild von einem komplett zerstörten Wagen. Was ist da los?

Am Sonntag (20. Oktober) tauchten mehrere Fotos von einem Autounfall auf dem Instagram-Account von Bonez MC auf. Der Deutschrapper teilte zunächst zwei Bilder als eigenständigen Post und fügte später noch einen weiteren Beitrag hinzu, in dem ebenfalls das kaputte Auto zu sehen ist. Nun machen sich seine Fans Sorgen.

Nur „kleiner Blechschaden“?

In dem ersten Instagram-Beitrag sind insgesamt zwei Fotos zu sehen. Auf dem ersten ist ein umgedrehter und zertrümmerter SUV zu erkennen. Dahinter befindet sich eine Geschwindigkeitsanzeige mit einem grünen Daumen nach oben. Das zweite Bild zeigt gleich mehrere zerstörte Gegenstände auf dem Asphalt. Es handelt sich hierbei um ein zerstörtes Spielzeugauto, ein verschmutztes Trikot und eine CD-Hülle, dessen dazugehörige CD danebenliegt. In der Kommentarspalte ist die Stimmung gemischt, während sich einige Fans Sorgen um den Rapper machen, nehmen es andere mit Humor: „Kleiner Blechschaden“, schrieb ein:e User:in darunter.

Einen Tag später folgte ein neuer Post von Bonez MC. Es sind zwanzig Fotos, die einen Rückblick der vergangenen Tage des Rappers zu zeigen scheinen. Mit dabei: Zwei Bilder von dem zertrümmerten Wagen. Auf einem kann man sogar eine kleine Flamme auf dem Autoheck erkennen. In der dazugehörigen Bildunterschrift erklärt der 38-Jährige: „immer was los #FullyFully“.

Was ist passiert?

Weitere Statements von Bonez MC zu dem Unfall gab es bislang noch nicht. Dementsprechend kann noch nicht genau gesagt werden, ob es sich bei den Fotos um einen „echten“ Unfall handelt und ob der Rapper Verletzungen davongetragen hat. Allerdings teilte MC in seiner Story ein Foto von einer Mauer auf der „Rest in Peace Uncle Bonez“, ein Porträt vom Rapper und die Jahreszahlen 1985 (das Geburtsjahr des Musikers) und 2024 zu erkennen sind. Davor steht ein Leichenwagen, dessen Kofferraumtür bereits offen steht. Es könnte so auch gut möglich sein, dass der Unfall für ein Musikvideo inszeniert worden ist. Seine neue Single „Über Leichen“ soll am 1. November erscheinen. Vielleicht liefert der Clip dazu Aufklärung. Oder aber der Rapper gibt noch ein weiteres Statement heraus.