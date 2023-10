Beirut kündigt Konzerte in Berlin an und veröffentlicht neue Single

Beirut spielt am 16. und 17. Februar 2024 live im Berliner Tempodrom. Alle Infos gibt's hier.

Einen Monat vor der Veröffentlichung des neuen Albums HADSEL bringt Beirut seine neue Single „The Tern“ raus. Die ganze Platte erscheint am 10. November. Zusätzlich kündigt Zach Condon für Februar 2024 zwei Konzerte im Berliner Tempodrom an.

Mit HADSEL erscheint nach fünf Jahren Pause neue Musik von Condon, der zuletzt lange mit Halsproblemen zu kämpfen hatte und sich in eine abgeschiedene Gegend Norwegens zurückzog. Hier arbeitete er, an einer alten Kirchenorgel, an den zwölf Songs des neuen Albums. Der Name der Kirche war zusätzlich die Inspiration für den Titel des Tonträgers.

Einen weiteren Vorgeschmack liefert nach der ersten Single „So Many Plans“ jetzt der Track „The Tern“. Auch die beiden Songs entstanden in Condons Zeit in Norwegen. Er erzählt zur aktuellen Single: „Die Basis dieses Songs stammt von einem alten Roland-Synthesizer und einem Drum-Machine-Teil, die ich noch von einer früheren Berlin-Session herumliegen hatte. Den Text habe ich an Ort und Stelle improvisiert und das Lied mit Schichten von Kirchenorgeln und Handpercussion abgerundet“.

„The Tern“ hören:

Beirut live in Berlin

Am 16. und 17. Februar 2024 wird Beirut zum ersten Mal seit den gesundheitlichen Problemen von Zach Condon in 2019 auf einer Bühne live performen. Es sind die einzigen Konzerte, die zum komplett selbst geschriebenen, aufgenommenen und produzierten HADSEL veranstaltet werden. Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 13. Oktober, alle Infos gibt auf der Website von Beirut.