Die Ärzte versteigern GERÄUSCH-Awards für einen guten Zweck

Bei einer Auktion können bald Gold- und Platin-Platten ersteigert werden, die Erlöse werden gespendet.

Das Album GERÄUSCH von Die Ärzte feiert 2024 sein 20-jähriges Jubiläum und dafür haben sich Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González etwas ganz Besonderes überlegt. Für ihre Platte haben die drei einige Awards in Form von Gold- und Platin-Schallplatten erhalten, die sie 2024 versteigern werden. Den Erlös spenden sie an zwei Organisationen, die Frauen in Not unterstützen.

Award-Auktion zum Schutz von Frauen

Bela B schreibt auf der Website der Band zu der Auktion: „Der Winter hat bereits begonnen & trifft wieder ganz besonders hart die Menschen ohne Wohnung. Frauen sind dem Leben auf der Straße noch schutzloser ausgeliefert, darum gehen die Spenden an zwei Projekte die obdachlosen Frauen Unterkunft & Wärme anbieten können. Grad im Winter kann man wirklich viel tun. Wer gern etwas spenden will (Sachspenden und/oder Geld), findet garantiert auch Organisationen in der persönlichen Nähe, wie die zahlreichen Tafeln.e.V. oder Ähnliches.“

Vom 11. bis zum 21. März 2024 könnten hier Gebote abgegeben werden. Die Einahmen gehen zu gleichen Teilen an „Containerprojekt für obdachlose Frauen in Hamburg” und „Notübernachtung für Frauen – GEBEWO pro / Berlin”.

Neue Vinyl zum Jubiläum

Des Weiteren feiern die Ärzte das GERÄUSCH-Jubiläum mit einer Vinyl-Wiederauflage des Tonträgers. Das Album der „besten Band der Welt“ erscheint am 22. März 2024 ausschließlich als Doppel-Vinyl inklusive Download. Die Platte kann ab dem 18. Januar bereits vorbestellt werden.

Hier in GERÄUSCH reinhören:

Die Ärzte im August 2024 drei Mal live in Berlin

Unter dem Titel „OMG die ärzte LOL (mit Pferden und Hunden)“ hatten Die Ärzte bereits zwei Shows in Berlin-Tempelhof für den 23. und 24. August 2024 angekündigt. Diese waren schnell ausverkauft. Nun kommt ein weiteres Konzert dazu – am 25. August treten Farin, Bela und Rod erneut auf dem Tempelhofer Feld auf. Dafür können auch Sozialtickets ab 19,90 Euro erworben werden. Der Vorverkauf für die Show am 25. August beginnt am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um zehn Uhr. Hier gibt’s dann die Tickets.