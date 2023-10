Die Ärzte: Bela B weist Fan auf Konzert zurecht

Der Zuschauer in der ersten Reihe habe – statt das Konzert zu genießen – nur auf sein Handy geschaut.

Konzerte sind dazu da, Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen – das geht für viele Fans allerdings einzig und allein durch Videoaufnahmen. Immer mehr Musiker:innen weisen deshalb ihr Publikum darauf hin, das Handy mal in der Tasche zu lassen und den Moment zu genießen. So zog auch Die-Ärzte-Mitglied Bela B zuletzt die Reißleine auf seiner Show in Oberhausen.

Dem Schlagzeuger fiel auf dem Konzert, das am 12. Oktober in der Turbinenhalle stattfand, ein Fan in der vordersten Reihe auf, der permanent an seinem Smartphone zu sein schien. „Ich beobachte dich jetzt schon seit fünf Liedern“, richtet sich der Punkrocker direkt an seinen Zuschauer. „Du hast genau zweimal auf die Bühne geguckt, und sonst nur auf dein Handy. Warum machst du das?“

Nachdem die Menge damit begann die Person auszubuhen, beruhigte Bela B sein Publikum. Er wolle keinen Hass verursachen, dennoch interessiere es ihn scheinbar ernsthaft, was die Intention des Fans sei. „Ich will das nur wissen. Du hast Eintritt bezahlt, wir spielen hier. Wir sind hier. Ich bin ganz nah. Du kannst meinen Mundgeruch riechen. Das Konzert ist etwas Einzigartiges“, erklärt der Musiker. „Genieß das Konzert. Das sind Momente für die Ewigkeit, aber hier im Herzen“, resümiert der 60-Jährige.

Die Konfrontation schien Wirkung zu zeigen – sofort sollen so einige Handys wieder in den Taschen verschwunden sein. Und Die Ärzte konnten ihre dreistündige Show ohne Unterbrechungen fortsetzen. Sie spielten nicht nur Klassiker wie „Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas“ und „Schrei nach Liebe“, sondern auch neuere Hits – darunter „Junge“, „Doof“ und „Noise“.

Anzügliche Witze und zweideutige Bemerkungen durften bei den Berlinern auch nicht fehlen. Als Farin Urlaub einen Büstenhalter auf der Bühne entdeckte, stellte er fest: „Das Konzert ist halb rum und wir haben einen BH.“ Bela B konterte ironisch: „Du merkst, dass deine Lieblingsband alt ist, wenn…“

Zuletzt machten Die Ärzte bei ihrem Konzert in Hamburg am 5. Oktober auf sich aufmerksam. Farin äußerte sich zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Die Ergebnisse zeigten, dass die AfD immer mehr an Wähler:innen gewinnt und in Hessen sogar die zweistärkste Partei ist. „20 Prozent der erwachsenen, mündigen Bürger in unserem Land geben der AfD ihre Stimme. Man könnte da sehr viel gegen sagen, aber die Menschen sind offenbar sehr unzufrieden, fühlen sich extrem unverstanden und denken, dass es damit besser wird“, reflektiert der Sänger auf der Bühne.

Doch statt die Wähler:innen der rechten Partei zu ignorieren, sollte man viel mehr den Dialog mit ihnen suchen, meint Farin. „Der erste Reflex ist ja immer, nie wieder mit den Menschen reden, aus dem Telefonbuch löschen … aber vielleicht sollte man den Menschen mal zuhören“, schlägt der Musiker vor. Dennoch ist sich der Punker sicher: „Ich kann euch eins sagen: In Deutschland läuft vieles schief, aber so ’ne Scheiße wollt ihr nicht erleben.“

Am 13. und 14. Oktober spielen Die Ärzte noch zwei Konzerte in der Oberhausener Turbinenhalle. Die Auftritte werden die finalen Shows auf ihrer „Herbst des Lebens“-Tour sein.