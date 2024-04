So rufen Die Ärzte zum Wählen auf

Vor der Europawahl im Juni will die Band für eigenverantwortliches Handeln werben.

Die Ärzte sorgen sich derzeit um die politischen Entwicklungen in der Gesellschaft. Und weil nun keine Zeit für Nichtstun ist, bringen sie ihren 2021er Song „Demokratie“ (auf dem DUNKEL-Album zu finden) mit einem KI-generierten Musikvideo neu heraus. Ihr Wunsch: Die Leute sollen zur Europawahl am Sonntag, den 9. Juni, wählen gehen und sich so für die Demokratie im Land einsetzen.

Gegenüber „dpa“ lässt Bela B verlauten: „Eigentlich leben wir in einem demokratischen Staat, der felsenfest auf seiner Grundordnung steht, und doch scheint die Demokratie grad mehr als sonst ein besonders zu schützendes Gut zu sein.“

Bandkollege Farin Urlaub sieht gar eine Tendenz dazu, dass Deutschland immer mehr den USA ähneln würde: „Alle schreien, niemand hört mehr zu. Alle haben recht, Fehler machen immer die anderen, und Kompromisse gelten schon als eine Niederlage.

Darum der Song „Demokratie“

In der Single wird direkt angesprochen: „Du bist wesentlich, es geht nicht ohne dich.“ Und es wird noch konkreter: „Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann: Wie wär’s mit wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an.“

In dem dazugehörigen Musikclip sind Referenzen zu früheren Videos von Die Ärzte – darunter auch ein Fingerzeig zum 1994er Antirassismussong „Schrei nach Liebe“. Zum Schluss des KI-Clips dann die Einblendung: „Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Wenn du darauf verzichtest, wirst du bald vielleicht nicht mehr wählen können.“