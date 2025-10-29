Puschenfest 2025 in Berlin: Line-up, Tickets, Zeiten & Anfahrt im Überblick

Hier gibt's alle Infos zum Festival, das am 15. November im Festsaal Kreuzberg in der Hauptstadt stattfindet.

Mit dem Puschenfest wird jetzt 25 Jahre Puschen-Jubiläum gefeiert. Am Samstag, 15. November, gibt es deshalb im Berliner Festsaal Kreuzberg so einige Live-Acts zur großen Feierei zu sehen. Hier gibt es alle Infos im Überblick.

Line-up

Das Programm des Festivals bietet eine bunte Mischung aus etablierten und aufstrebenden Artists aus verschiedenen Genres wie Indie, Psychedelic, Rock, Elektro und Punk.

Mit im Line-Up aus den USA: Tune-Yards, Automatic und Wombo.

Auch dabei: Mermaid Chunky aus UK. Die aus Berlin stammenden Newcomer Roomer sind auch mit am Start.

Plus: Die niederländischen Musiker von The Hobknobs können ebenfalls live erlebt werden. Alle Line-up-Infos könnt ihr hier nachlesen.

Tickets

Tickets für das eintägige Festival gibt es noch: Eine Karte kann für 38,50 Euro erworben werden.

Zeiten

Der Einlass zum Festival mit Clubcharakter beginnt um 18:00 Uhr. Eine halbe Stunde später startet der erste Act des Abends.

Timetable:

18:00 – 18:30 Uhr Einlass

18:30 – 19:00 Uhr The Hobknobs (Kaminzimmer)

19:05 – 19:50 Uhr Roomer (Saal)

20:00 – 20:40 Uhr Wombo (Kaminzimmer)

20:50 – 21:45 Uhr Automatic (Saal)

22:00 – 22:45 Uhr Mermaid Chunky (Kaminzimmer)

23:00 – 00:20 Uhr Tune-Yards (Saal)

Ein Act fällt kurzfristig aus

Die US-Band Unwound musste kurzfristig aus dem Line-up gestrichen werden. Die Musiker sagten nicht nur ihr Set beim diesjährigen Puschenfest ab, sondern auch alle weiteren in Europa geplanten Konzerte. Der Grund dafür ist unklar. Die Bandmitglieder hoffen jedoch auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Fans.

Anfahrt

Die Venue befindet sich am Flutgraben 2, 12435 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen: Der Festsaal Kreuzberg ist über Ringbahn, U-Bahn und Bus gut erreichbar.

Anreise mit dem Auto: Die Location verfügt lediglich über Behindertenparkplätze. Daher empfehlen die Veranstaltenden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.