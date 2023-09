HipHop-Recap: Mit Nicki Minaj, Doja Cat, Lil Wayne, Ski Aggu und Bushido

Wir haben uns die HipHop-Veröffentlichungen dieser Woche angeschaut – und für euch resümiert.

Der HipHop hatte in dieser Woche einige Überraschungen im petto. Nachdem Doja Cat bereits vergangenem Mittwoch (23. August) auf ihrem Instagram einen Schatten eines weiblichen Dämons geteilt und in der Bildunterschrift dazu den 1. September erwähnt hatte, bestätigte sich heute die Spekulationen, ob es sich damit um eine neue Single handeln könnte. Doch auch andere US-Rap-Legenden wie Nicki Minaj und Lil Wayne sorgten für einen musikalischen Output. In Deutschland veröffentlichte Bushido seine Single „Dark Knight“, die bereits vor Veröffentlichung für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgte und Ski Aggu gibt mit einen weiteren Vorgeschmack auf sein „Denk mal drüber nach“-Tape, das im Oktober erscheinen soll.

Nicki Minaj — „Last Time I Saw You“

Im November soll das fünfte Studioalbum PRINK FRIDAY 2 der US-Rapperin erscheinen. Einen Nachfolger ihres Debütwerks PINK FRIDAY, mit dem Nicki Minaj unter anderem ihren internationalen Durchbruch erlangte. Mit „Last Time I Saw You“ gibt sie zwei Monate vor Release der Platte einen Vorgeschmack darauf, was ihre Fans erwarten könne. Auf dem Track hört man die 40-Jährige nicht nur rappend, sondern auch singend. Passend dazu ist auch melodisch der Song neben Rap auch von Pop- und R&B-Einflüssen durchzogen. Textlich spricht Nicki Minaj in dem eher sentimentaleren Werk über die letzte Begegnung mit einer Person und die Reue, dieser nicht noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

„I wish I’da hugged you tighter the last time that I saw you / I wish l didn’t waste precious time that night when I called you / I wish I remembered to say I’d do anything for you / Maybe I pushed you away because I thought that I’d bore you“

Doja Cat — „Demons“

Kürzlich kündigte Doja Cat ihr neues Album SCARLET für den 22. September an. Nun liefert sie mit „Demons“ die dritte Single-Auskopplung nach „Attention“ und „Paint The Town Red“. In letzteren flirtet sie im Musikvideo mit dem Sensenmann und begibt sich in die Unterwelt. Das Video zu „Demons“ scheint eine Weiterführung davon zu sein. Hier übernimmt die Rapperin selbst die Rolle des Dämons, der die neue Hausbesitzerin — gespielt von Christina Ricci — verfolgt. Gewisse Video-Szenen scheinen eine Hommage an den 1982 erschienen Film „Poltergeist“ zu sein und auch die Badewanne-Szene erinnert hier an „The Shinning“.

Lil Wayne — „Kat Food“

Nach seinem Greatest Hits Album I AM MUSIC im März folgt mit „Kat Food“ Lil Waynes neustes musikalisches Werk. Auf einem Sample von Missy Elliotts „Work It“, produziert von Charlie Handsome, FNZ und Rogét Chahayed, rappt der 40-Jährige über Begehren und seinen Erfolg und nutzt Katzenfutter als eine Metapher dafür.

Bushido — „Dark Knight“

Nach seinem Track „Jupiterring“ im vergangenen Oktober feiert Bushido mit „Dark Knight“ ein kleines musikalisches Comeback. Dieses sorgte schon seit der Single-Ankündigung vor vier Tagen (28. August) für Aufmerksamkeit. Denn der Deutschrapper teilte dazu das Cover, auf dem eine zerrissene und mit Blut bespritzte Jokerkarte zu sehen ist. Einige Fans fingen daraufhin an zu glauben, dass es sich damit um eine Anspielung auf Capital Bra handeln könne, der unter dem Pseudonym „Joker Bra“ bereits Musik veröffentlichte. Dass „Dark Knight“ einen Disstrack gegen den Deutschrapper ist, bestätigte sich heute. Darin spricht Bushido über die gemeinsame Vergangenheit mit Capital Bra und resümiert sein angebliches Wissen über ihn. Capi reagierte auch bereits auf die Neuerscheinung und zeigte sich eher unbeeindruckt davon.

Ski Aggu — „Gensehaut“

Der Rapper bietet mit „Gensehaut“ einen Partytrack à la Ski Aggu. Auf einem Electro-Beat von Themba und Nilly, resümiert Ski Aggu einen Erfolg, Herzschmerz und eine Handy-Auszeit.

„Trinke kein’n Moët, ich mag den Sekt von ALDI lieber/KP, wie viel Geld auf mei’m Konto ist/Hol’ mir Spekulatius-Kekse, obwohl Sommer ist“