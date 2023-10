Lil Waynes Wachsfigur enthüllt: „Tut mir leid, aber das bin nicht ich“

Nachdem Dwayne Johnsons Wachs-Replikat schon für Furore sorgte, schockt nun auch Lil Waynes Figur.

Ein weiteres Wachsfigur-Malheur ist enthüllt worden: Lil Wayne erhielt seinen eigenen Wachs-Doppelgänger in dem Hollywood Wax Museum in Pigeon Forge, im US-Bundesstaat Tennessee. Der Rapper reagiert belustigt über das Kunstwerk, das ihm seiner Meinung überhaupt nicht ähneln würde.

„Tut mir leid, Wachsmuseum, aber das bin nicht ich“, sagt der 41-Jährige auf X (ehemals Twitter). Um nicht undankbar zu wirken, fügt er hinzu: „Ihr habt es aber versucht und ich schätze eure Bemühungen“. Obwohl die Figur offenbar bereits seit Sommer 2022 ausgestellt ist, ging erst jetzt ein Video viral, welches die missglückte Wachs-Version des Rappers zeigt. Daraufhin hat sich Lil Wayne, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt, am Montag (23. Oktober) erst zu Wort gemeldet.

Auch Dwayne Johnson erhielt kürzlich ein – etwas verfehltes – Wachs-Replikat im Grévin-Museum in Paris. Nachdem die Figur in den sozialen Medien, aufgrund der zu hellen Hautfarbe, für Furore sorgte, reagierte der Schauspieler mit Änderungswünschen darauf. Sein Team würde das Museum kontaktieren, um notwendige Verbesserungen an seiner Wachsfigur vornehmen zu lassen, hieß es von ihm. The Rock postete außerdem ein Reaktionsvideo des Comedians James Andre Jefferson Jr., der sich über die Wachsfigur lustig machte.