Gary Oldman fand seine Leistung in „Harry Potter“ nur durchschnittlich

„Wenn ich die Bücher gelesen hätte, hätte ich die Rolle vielleicht anders gespielt“, gibt Oldman zu.

Obwohl „Harry Potter“ wohl die Karriere von Sirius-Black-Darsteller Gary Oldman rettete, ist er selbst eher mittelmäßig zufrieden mit seiner schauspielerischen Leistung. Im „Happy Bad Confused“-Podcast mit Josh Horowitz rechnet er mit seiner Performance ab und erklärt, was er seiner Meinung nach hätte besser machen können.

„Meine Arbeit darin ist mittelmäßig“

Seinen ersten Auftritt in der Filmreihe nach den Bestsellern von J.K Rowling hatte er im dritten Teil, „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ im Jahr 2004. Bis heute schwärmen Fans von seiner Figur und Oldmans Talent, diese darzustellen. Er selbst sagt jedoch im Podcast dazu: „Ich denke, meine Arbeit darin ist mittelmäßig.“ Eine Aussage, mit der er nicht nur bei Moderator Horowitz Entsetzen auslöst. Er fügt hinzu: „Nein, das tue ich. Wenn ich die Bücher gelesen hätte, wie Alan Rickman, wenn ich der Kurve voraus gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich es vielleicht anders gespielt.“

Generell spricht der Schauspieler sich eher weniger Eigenlob zu und dafür hat er auch eine Begründung: „Es ist in etwa so, als würde ich mich selbst irgendwo sehen und sagen: ‚Oh mein Gott, ich bin unglaublich!‘ Das wäre ein sehr trauriger Tag, denn man sollte stets darauf abzielen, besser zu werden.“

Gary Oldman zu Gast bei „Happy Bad Confused“:

„Gott sei Dank für ‚Harry Potter‘“

Trotz dessen zeigt sich Gary Oldman bis heute dankbar für seinen Auftrag im „Harry Potter“-Universum und ebenso auch für seine Besetzung in „Batman“ (2005, 2008 und 2012).

Kürzlich erzählte er in der „Drew Barrymore Show“, wie die beiden Rollen in aus einem Karriere-Tief halfen. Zu seiner damaligen Situation sagte er: „Mit 42 Jahren wachte ich geschieden auf und hatte das Sorgerecht für meine Jungen. Das war an sich schon hart, denn es gab eine Verschiebung in der Industrie, wo viele Produktionen in Ungarn, Budapest, Prag, Australien gedreht wurden. […] Also habe ich eine Menge Arbeit abgelehnt.“

Doch dann kam das Angebot für die Darstellung von Sirius Black. „Gott sei Dank für ‚Harry Potter‘. […] ‚Batman‘ und ‚Harry Potter‘ – haben mich wirklich gerettet, denn sie bedeuteten, dass ich so wenig Arbeit wie möglich für so viel Geld wie möglich machen und dann zu Hause bei den Kindern sein konnte“, freute er sich über die glückliche Fügung.

Oldmans Auftritt in der „Drew Barrymore Show“: