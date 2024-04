Beyoncé führt als erste Schwarze Frau die US-Country-Albumcharts an

Mit ihrer Platte COWBOY CARTER sorgt sie für einen neuen Rekord.

Nachdem ihre Vorab-Single „Texas Hold ‚Em“ im März 2024 bereits auf Platz eins der US-Country-Charts landete, folgt nun auch das zugehörige Album COWBOY CARTER in der Erfolgsserie. Damit ist Beyoncé die erste Schwarze Frau mit einem Nummer-eins-Country-Album in den US-Charts.

Nur Spitzenpositionen und Rekorde

Und nicht nur das: COWBOY CARTER zählt außerdem laut „Billboard“ 407.000 verkaufte Einheiten innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung. Damit erreicht die Platte die meisten Verkaufseinheiten in so kurzer Zeit seit Taylor Swifts Album 1989 (TAYLOR’S VERSION) im November 2023.

Plus: Vor einigen Tagen zog sich die Künstlerin in Deutschland bereits an die Spitze der Album-Charts – das erste Mal in 20 Jahren. Zuletzt führte sie die deutschen Album-Charts 2003 mit ihrem Debütalbum DANGEROUSLY IN LOVE an.