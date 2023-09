Kanye West & Bianca Censori: Nach Oralsex gibt’s Bootsverbot in Venedig

Das Wassertaxi-Unternehmen zieht Konsequenzen, nachdem sich das Paar in Venedigg zu sehr gehen ließ.

Anstatt mit neuer Musik sorgt Rapper und HipHop-Producer Kanye West aktuell durch sein Verhalten in Venedig für Aufsehen. Angeblich haben er und seine Lebensgefährtin Bianca Censori sich in einem Wassertaxi unflätig verhalten. Der Betreiber des Services sprach daher ein Bootsverbot für die beiden aus.

Laut der britischen „Daily Mail“ soll sich der Vorfall bereits in der letzten Augustwoche zugetragen haben. West und Censori waren in der Stadt im Nordosten Italiens unterwegs und seien wohl in einer der zahlreichen Barkassen eingestiegen. Unterwegs in den Kanälen der touristischen Stadt haben die zwei sich mutmaßlich so daneben benommen, dass es dem Wassertaxi-Unternehmen Venezia Turismo Motoscafi zu viel wurde.

West soll Augenzeugenberichten zufolge ganz offensichtlich sein blankes Hinterteil entblößt haben. Auf Fotos sehe es außerdem so aus, als hätten Censori und West Oralsex in der Öffentlichkeit gehabt. Am Sonntag (3. September) teilte ein Sprecher von Venezia Turismo Motoscafi mit, dass Kanye West und seine Partnerin, die er in einer nicht juristisch bindenden Zeremonie ehelichte, nun nicht mehr auf ihren Booten erwünscht seien.

Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian fiel Ye vor allen Dingen durch seine antisemitischen Bemerkungen auf. Als Folge verlor er unter anderem seinen Werbedeal mit Adidas. Fans hatten nach seinem Auftritt mit Travis Scott nun Hoffnung, dass Kanye Wests Fokus wieder auf der Musik liegen würde, anstatt Skandale zu produzieren.