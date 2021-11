Bilderbuch kündigen neues Album GELB IST DAS FELD und Tour für 2022 an

Nach dem Release ihrer Doppelsingle „Nahuel Huapi/Daydrinking“ im Frühjahr 2021 haben Bilderbuch nun auch ihr neues Album GELB IST DAS FELD angekündigt. Erscheinen soll es am 25.03.2022. Direkt danach nimmt die Band die neuen Songs auch mit auf Tour. Dabei wird es in einige der schönsten Konzerthäuser des Landes gehen. Geplant sind unter anderem Auftritte in der Hamburger Elbphilharmonie, in Berlins, Kölns und Münchens Philharmonie sowie im Wiesbadener Kurhaus. Der Vorverkauf startet am 18.11. um 10 Uhr auf der Webseite der Band.

GELB IST DAS FELD Tour 2022

08/04/22 Hamburg – Elbphilharmonie

10/04/22 München – Isar Philharmonie

11/04/22 Berlin – Philharmonie

19/04/22 Wiesbaden – Kurhaus

20/04/22 Köln – Philharmonie

21/04/22 A-Salzburg – Großes Festspielhaus

22/04/22 A-Linz – Brucknerhaus

24/04/22 CH-Zürich – Kaufleuten

05/05/22 A-Wien – Arena Open Air

06/05/22 A-Wien – Arena Open Air

30/06/22 A-Graz – Kasematten Open Air

Noch dieses Jahr gehen Bilderbuch zudem gemeinsam mit Roosevelt auf eine Tour durch die USA und Kanada.

US-Tour 2021 (supporting Roosevelt)

28/11/21 Washington DC – 09:30 Club

30/11/21 Boston, MA – Paradise Rock Club

01/12/21 New York City, NY – Webster Hall

02/12/21 Montreal, CAN – L’Astral

03/12/21 Toronto, CAN – The Axis Club

04/12/21 Detroit, MI – El Club

06/12/21 Chicago, IL – Thalia Hall

08/12/21 Seattle, WA – Neptune Theatre

10/12/21 Vancouver, CAN – Biltmore Cabaret

11/12/21 Portland, OR – Doug Fir Lounge

13/12/21 San Francisco, CA – Public Works

15/12/21 Los Angeles, CA – Fonda Theatre

16/12/21 Santa Ana, CA – Observatory

18/12/21 Austin, TX – Empire