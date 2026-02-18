Kein Hotel gut genug? Kaulitz-Brüder vor „Wetten, dass..?“-Dilemma

Bill und Tom Kaulitz moderieren „Wetten, dass..?“ in Halle an der Saale – und suchen noch eine Unterkunft. Im Podcast riefen sie Hörer:innen auf, ihnen ihre Wohnungen als WG-Option zu zeigen.

Mitte Januar 2026 gab das ZDF bekannt, dass die Kult-Sendung „Wetten, dass..?“ am 05. Dezember 2026 ins deutsche Fernsehen zurückkehren wird. Das Moderatoren-Duo für die Show ist ebenfalls bereits gefunden: Die Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz werden in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten. Die Neuauflage der Show wird in Halle an der Saale stattfinden. Bezüglich des Austragungsorts äußerten die Brüder nun allerdings Bedenken.

Sorge um Unterkunft für Show-Moderation

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz und Kaulitz-Senf aus Hollywood“ äußerten sich die Zwillinge zu den Übernachtungsmöglichkeiten in Halle und zeigten sich dabei eher besorgt. So sagte Sänger Bill Kaulitz: „Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.“

Obwohl die 36-Jährigen gar nicht so weit von Halle an der Saale entfernt, im rund 100 Kilometer entfernten Magdeburg, aufwuchsen, gaben sie zu, sich nicht wirklich mit dem Austragungsort von „Wetten, dass..?“ auszukennen. „Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle – will ich meinen – mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle“, sagte Tom Kaulitz. Darauf fragte er seinen Bruder: „Ist Halle von der Größe her wie Magdeburg?“ „Ein bisschen kleiner“, einigten sich die beiden dann. Damit liegen sie richtig.

WG mit Fans?

Im Anschluss zeigten sie sich zudem unsicher über das Hotelangebot in der Saalestadt. Gemeinsam stellten sie fest, es gebe nicht viel, und zeigten sich über die Mini-Auswahl beunruhigt. Als mögliche Lösung riefen sie Zuhörer:innen mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos ihrer vier Wände zu schicken – als Alternative, um in der Stadt unterzukommen. Werden die beiden Musiker also bald für eine Nacht mit Fans in einer WG unterkommen?

Marketingchef äußert sich zu Bedenken

Der Marketingchef der Stadt Halle an der Saale, Mark Lange, meldete sich zu Wort und zeigte sich durchaus amüsiert über die Sorgen der Geschwister. So erklärte er gegenüber der „Deutschen Presseagentur“: „Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können.“ Zwar gebe es keine Häuser über dem Standard von Fünf-Sterne-Luxus-Hotels, die Stadt könne jedoch mit Charme überzeugen. Dann machte er auch noch ein persönliches Angebot: „Und wenn sie wirklich kein Hotel finden, bringe ich sie in meinem Gästezimmer unter. Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna.“

Erste Bewerbungen für Wetten

Am 05. Dezember 2026 kehrt „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Brüdern als Moderations-Duo zurück. Im Podcast gab Tom Kaulitz bereits an, dass schon einige Bewerbungen für Wetten eingegangen seien: „Es kommt auch ganz viel rein, aber wie gesagt, bewerbt euch weiter.“ Sein Bruder Bill Kaulitz zeigte sich weniger begeistert von Wettaufrufen: „Ihr müsst schon selber kreativ werden.“