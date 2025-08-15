Tom Kaulitz verteidigt Heidi Klum: „Altersdiskriminierung!“

von 
Tom Kaulitz und Heidi Klum auf amfAR gala Cannes 2025

Tom Kaulitz und Heidi Klum auf amfAR gala Cannes 2025  |  Tom Kaulitz und Heidi Klum sind seit sechs Jahren verheiratet.

Foto: Getty Images Europe. Dave Benett/amfAR. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Tokio-Hotel-Gitarrist wird unter anderem als „Boy-Toy“-Ehemann betitelt.

Vor sechs Jahren gaben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Ja-Wort. Doch bis heute wird das Paar immer wieder auf seinen Altersunterschied von 16 Jahren reduziert. Ein Thema, das Kaulitz weiterhin zutiefst empört.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

„Das ist doch eine Frechheit, oder nicht?“

In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ echauffiert sich der Ehemann von Heidi Klum über eine Schlagzeile der „Daily Mail“. Diese betitelte ihn als „Boy-Toy“-Ehemann – für Kaulitz eine klare Frechheit, vor allem im Hinblick auf den Anlass des Artikels: den sechsten Hochzeitstag des Paares.  Boy Toy, so Kaulitz, sage man höchstens, wenn man nur einen kurzen Flirt habe. Sein Bruder Bill fügt hinzu, dass die beiden längst über diesen Punkt hinaus seien.

Bill Kaulitz hat sein Idol getroffen – und wurde enttäuscht
Bill und Tom Kaulitz „besorgt“ über die Lage in Los Angeles
Bill Kaulitz: Hat Marc Eggers ihn betrogen?

Kritik am andauernden „Age Shaming“

Das größte Problem für Tom Kaulitz ist und bleibt das sogenannte „Age Shaming“, also Altersdiskriminierung. „Und dann ist da auch dieses Age Shaming! Ist das noch okay?“, empört sich der Gitarrist. Er hinterfragt zudem, warum in Presseartikeln immer wieder das Alter der besprochenen Personen erwähnt wird. Für sein Alter könne man schließlich nichts, betont er: „Das ist doch überhaupt nicht cool!“

Tokio Hotel The Roxy Theatre Feb 15th 2008 T-Shirt Vintage Tokio Hotel Tee Gift
Tokio Hotel The Roxy Theatre Feb 15th 2008 T-Shirt Vintage Tokio Hotel Tee Gift Für € 13,15 bei Amazon kaufen

Altersdebatte als Dauerbrenner

Bill Kaulitz sieht in der fortwährenden Diskussion um das Alter ein Zeichen dafür, dass ihre Beziehung nicht ernst genommen wird: „Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt.“

Sein Bruder fragt sich, ob das Thema überhaupt jemals verschwinden wird: „Sagen wir mal in 20 Jahren – wird da dieses Altersthema immer noch ein Thema sein? Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben.“ Als Bill bestätigt, dass die Medien wohl dauerhaft daran festhalten werden, reagiert Tom knapp: „Das ist doch lächerlich.“ Tom Kaulitz uns Heidi Klum sind bereits seit 2018 ein Paar.

Themen aus dem Artikel:

Heidi Klum Bill Kaulitz tom kaulitz Podcast
Artikel Teilen