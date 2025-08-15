Tom Kaulitz verteidigt Heidi Klum: „Altersdiskriminierung!“

Das sagen Tokio Hotel über 7 ihrer eigenen Songs

Der Tokio-Hotel-Gitarrist wird unter anderem als „Boy-Toy“-Ehemann betitelt.

Vor sechs Jahren gaben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Ja-Wort. Doch bis heute wird das Paar immer wieder auf seinen Altersunterschied von 16 Jahren reduziert. Ein Thema, das Kaulitz weiterhin zutiefst empört.

„Das ist doch eine Frechheit, oder nicht?“

In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ echauffiert sich der Ehemann von Heidi Klum über eine Schlagzeile der „Daily Mail“. Diese betitelte ihn als „Boy-Toy“-Ehemann – für Kaulitz eine klare Frechheit, vor allem im Hinblick auf den Anlass des Artikels: den sechsten Hochzeitstag des Paares. Boy Toy, so Kaulitz, sage man höchstens, wenn man nur einen kurzen Flirt habe. Sein Bruder Bill fügt hinzu, dass die beiden längst über diesen Punkt hinaus seien.

Kritik am andauernden „Age Shaming“

Das größte Problem für Tom Kaulitz ist und bleibt das sogenannte „Age Shaming“, also Altersdiskriminierung. „Und dann ist da auch dieses Age Shaming! Ist das noch okay?“, empört sich der Gitarrist. Er hinterfragt zudem, warum in Presseartikeln immer wieder das Alter der besprochenen Personen erwähnt wird. Für sein Alter könne man schließlich nichts, betont er: „Das ist doch überhaupt nicht cool!“

Altersdebatte als Dauerbrenner

Bill Kaulitz sieht in der fortwährenden Diskussion um das Alter ein Zeichen dafür, dass ihre Beziehung nicht ernst genommen wird: „Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt.“

Sein Bruder fragt sich, ob das Thema überhaupt jemals verschwinden wird: „Sagen wir mal in 20 Jahren – wird da dieses Altersthema immer noch ein Thema sein? Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben.“ Als Bill bestätigt, dass die Medien wohl dauerhaft daran festhalten werden, reagiert Tom knapp: „Das ist doch lächerlich.“ Tom Kaulitz uns Heidi Klum sind bereits seit 2018 ein Paar.