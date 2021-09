Bill und Tom Kaulitz starten Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ bei Spotify

Die aktuelle Stoßrichtung in Sachen Podcast bei Spotify bleibt weiterhin: Schnappen wir uns zwei Promis und machen ein „Spotify Original“ draus, damit die Sache exklusiv bleibt! So hat es nun also auch die Zwillinge aus dem Tokio Hotel – Bill und Tom Kaulitz – erwischt. Im Gegensatz zum arg inhaltlos verlaberten „Hobbylos“-Podcast von Rezo und Julien Bam (die ja schon den ganzen Tag YouTube und Twicht vollquasseln müssen und danach für den Podcast nicht mehr viel Cleveres übrig zu haben scheinen), könnte „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ durchaus ein Gewinn werden.

Schon die „Folge 0“ mit dem schönen Titel „IchIchIchSalat“ gibt jedenfalls amüsante Einblicke in das Drinkverhalten von Tom Kaulitz („Arnold Palmer mit Tequila auf Eis“), seine Ehe mit Heidi Klum und in die Alpträume von Bill Kaulitz, in denen er zum Beispiel Plastikflaschen in Footballstadien signiert und nebenbei eine Fashion Show organisiert, bevor ihn eine Monsterwelle erwischt und er sterben muss. Bill ließ im Vorfeld verlauten: „Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren gemeinsamen Brüder-Podcast, in dem wir wöchentlich den Leuten ungefragt unseren Senf aufs Brot schmieren können“. Und Tom Kaulitz meint: „Ich glaube, wie immer bei uns, werden es einige lieben, aber auch ziemlich viele hassen. Quatschen jedenfalls konnten wir schon immer gut und Kaulitz Hills war deshalb lange überfällig.”

Da hat er ja nun mal recht: Quatschen können die beiden sehr gut. So bleibt man gerne an Bord, wenn die beiden aus ihrem strangen Leben in Los Angeles erzählen und dabei eine ähnliche Offenheit an den Tag liegen, wie man sie aus Toms frühen Interviews und Bills Autobiografie kennt.

Saruul Krause-Jentsch, Head of Studios bei Spotify DACH sagt zum Launch: „Bill und Tom haben mit ihrer Musik und ihren Persönlichkeiten eine ganze Generation geprägt. Mit Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood lernen unsere Hörer*innen die beiden von einer ganz privaten Seite kennen. Und auch Fans der ersten Stunde erhalten den ein oder anderen neuen Blick hinter die Kaulitz-Kulissen in Hollywood.“

Der Podcast erscheint ab heute wöchentlich, mittwochs um 00:01 Uhr mit zunächst 10 Episoden exklusiv auf Spotify.