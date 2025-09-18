Billie Eilish & Finneas bei „Together for Palestine“-Initiative dabei

Neben den Musiker:innen will sich so auch Cillian Murphy für das Ende der Gewalt im Gazastreifen einsetzen

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas sind Teil der Initiative „Together for Palestine“. Dies macht ein neues Video deutlich, indem die Artists zusammen mit weiteren Promis das Ende der Gewalt im Gazastreifen fordern. Der Clip wurde am Mittwoch (17. September) wenige Stunden vor dem Benefizkonzert der Organisation in der Londoner OVO Arena Wembley veröffentlicht.

Prominente Stimmen im Video

Neben Eilish und Finneas sind auch Cillian Murphy, Javier Bardem, Brian Cox und Joaquin Phoenix in dem Videobeitrag zu sehen. „Together for Palestine“ sagen Billie Eilish und Finneas dabei direkt in die Kamera. Cox ergänzt zudem mit ernster Stimme: „Wir müssen die Wahrheit im Namen des palästinensischen Volkes sagen.“

Hintergrund des Projekts

Das Video erschien kurz nach einem Bericht der UN-Kommission. Diese warf Israel laut „Reuters“ Völkermord im Gazastreifen vor. Das israelische Außenministerium wies den Vorwurf jedoch als „verzerrt und falsch“ zurück.

Die Organisation „Together for Palestine“ will mit dem Video sowie dem von Brian Eno initiierten Konzert in London Spenden sammeln. Auf der Bühne traten unter anderem Bastille, Damon Albarn, Paloma Faith und Rachel Chinouriri auf. Außerdem waren Schauspieler:innen und Kulturschaffende wie Florence Pugh, Jameela Jamil, Benedict Cumberbatch und Louis Theroux dabei. Sie sollen die Aufrufe zur Unterstützung verstärken. Laut Angaben der Initiative gehen die Einnahmen direkt an Hilfsorganisationen im Gazastreifen.

Billie Eilish schon mehrfach deutlich

Billie Eilish äußerte sich bereits früher zum Nahostkonflikt. Bei den Oscars 2024 trug sie einen „Artists for Ceasefire“-Pin. Im Sommer diesen Jahres kritisierte sie außerdem in ihrer Instagram-Story Pläne zur Zwangsumsiedlung von Millionen Palästinenser:innen. Diese bezeichnete sie damals als „schrecklich“.