Billie Eilish beim Coachella 2026: Kommt der Bieber-Gastauftritt noch?

Beim ersten Coachella-Wochenende fehlte Billie Eilish – und der heiß erwartete Gastauftritt mit Justin Bieber blieb aus. Ob „Bad Guy“-Remix und Reunion noch kommen, zeigt Wochenende zwei.

Billie Eilish soll erneut beim Coachella 2026 auftreten – zumindest wünschen sich das ihre Fans. Die Gerüchteküche auf TikTok brodelt, Bilder und Videos der Sängerin kursieren, die sie angeblich auf dem Festival zeigen.

Zusätzlich postete die Sängerin vor dem ersten Festivalwochenende eine Instagram-Story von einer Werbetafel für ihren Konzertfilm. Die Umgebung der Tafel erinnert stark an die Colorado-Wüste in Kalifornien, wo das Musikspektakel stattfindet.

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Seit 2019 beim Coachella nicht mehr wegzudenken

Der Gedanke, dass sie als Überraschungsgast auftritt, ist nicht so weit hergeholt. Schließlich hat die Sängerin seit 2019 einen Streak, beim Coachella aufgetreten zu sein.

Ihr Debüt auf dem Festival gab sie 2019. Nach zwei Jahren Corona-Pause durfte sie bereits als jüngste Headlinerin das Coachella bespielen. Seitdem ist sie vom Festival nicht mehr wegzudenken: 2023 ein Gastauftritt mit Labrinth zum Euphoria-Song „Never Felt So Lonely“, 2024 performte sie gemeinsam mit Lana Del Rey „Ocean Eyes“ und „Video Games“, und 2025 war sie mit Charli xcx und dem Feature zu „Guess“ am Start.

Fans spekulieren auf Gastauftritt mit Justin Bieber

Nun fragen sich die Fans der Sängerin, wo sie dieses Jahr bleibt. Die Vermutungen auf TikTok, Instagram und Co. lauten, dass Eilish beim diesjährigen Festival einen Überraschungsauftritt mit Justin Bieber bekommt.

Bieber macht mit seinem Headline-Set bereits seit Wochen Schlagzeilen, denn es handelt sich um sein großes Bühnencomeback nach fast vier Jahren Pause. Das Coachella wurde im Vorfeld unter dem Begriff „Bieberchella“ verbreitet. Die Reaktionen auf seinen Auftritt am ersten Festivalwochenende fielen ambivalent aus. Der Sänger spielte zunächst viele neue Songs, brachte dann aber auch alte Hits wie „Baby“ und „Sorry“ auf die Bühne – mit einem ungewöhnlichen Konzept: Er wählte die Tracks auf YouTube aus und sang interaktiv mit seinem früheren Ich. Schließlich war es die Videoplattform, über die er einst entdeckt wurde. Manche nennen seine Performance faul, andere finden es genial.

Heiß erwarteter Gastauftritt blieb aus – vorerst

Was bei der gesamten Performance fehlte, war jedoch der heiß erwartete Gastauftritt mit Billie Eilish. Fans hatten einen gemeinsamen Auftritt vermutet, da es einen Remix von Eilishs Song „Bad Guy mit einem Rap-Part von Justin Bieber gibt. Dieser wurde am ersten Wochenende leider nicht gespielt.

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Die Hoffnung richtet sich nun auf das zweite Wochenende. Das wäre nicht ungewöhnlich, denn im vergangenen Jahr trat Eilish ebenfalls nur am zweiten Wochenende des Coachellas auf – gemeinsam mit Charli xcx.

Das Festival in Kalifornien findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden mit denselben Acts statt. Sollte sie nicht gemeinsam mit Bieber auf der Bühne stehen, ruhen viele Hoffnungen auf einem Cameo mit Labrinth – bei dem sie bereits 2023 als Überraschungsgast zu erleben war.