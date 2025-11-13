Ozzy Osbourne: Familie verrät, wie Trump & König Charles ihr Beileid bekundeten

Yungblud: Dieser Rat von Ozzy Osbourne prägt bis heute seine Karriere

Nach Ozzys Tod zeigten König Charles & Donald Trump persönliche Anteilnahme. Die Familie spricht im Podcast über die Details.

Jetzt offenbart: Die Familie von Ozzy Osbourne erhielt nach dem Tod des Heavy-Metal-Stars am 22. Juli 2025 dutzende Beileidsbekundungen. Auch dabei: Präsident Donald Trump und König Charles.

Erste Podcastfolge seit dem Tod des Fürsten der Finsternis

Sharon, Kelly und Jack Osbourne erinnerten sich in der ersten Folge ihres Familienpodcasts „The Osbournes Podcast“ an Ozzy und sprachen über gemeinsame Momente sowie Ereignisse rund um seinen Tod. Der Künstler verstarb Ende Juli 2025 im Alter von 76 Jahren, nur 17 Tage nachdem er mit Black Sabbath ein Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham gegeben hatte.

Per Sprachnachricht und Brief

Nach dem Tod der Metal-Ikone äußerten unzählige Freund:innen, Fans und Branchenkolleg:innen gegenüber der Witwe sowie den beiden Kindern Kelly und Jack Osbourne ihre tiefe Trauer. Auch Staatsoberhäupter kondolierten der Familie. In der neuesten Folge ihres Podcasts berichtete die Familie, dass Donald Trump eine Sprachnachricht hinterlassen und König Charles einen persönlichen Brief geschickt habe. Letzterer wurde nicht im Podcast vorgelesen. Sharon Osbourne sagte dazu: „Er nahm sich die Zeit, uns einen Brief zu schreiben, der uns persönlich überbracht wurde, eine Nachricht des Königs zum Tod von Ozzy mit seinem Beileid. Und das sagt so viel aus.“

Sharon Osbourne spielte die aufgezeichnete Nachricht des ehemaligen US-Präsidenten in der aktuellen Folge von ihrem Handy ab. Trump sagte darin: „Hallo, Sharon, hier ist Donald Trump. Ich wollte dir nur alles Gute wünschen. Ozzy war großartig. Er war ein unglaublicher Mensch. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und möchte dir sagen, dass er in jeder Hinsicht einzigartig und talentiert war. Ich wollte dir nur alles Gute wünschen, und das ist wirklich schwer. Ich weiß, wie nah ihr euch standet, und ich werde tun, was ich kann. Pass auf dich auf. Grüß deine Familie von mir.“

Nachdem die Sprachnachricht zu Ende war, würdigte Jack Osbourne die Geste des US-Präsidenten. Unabhängig davon, ob man ihn liebe oder hasse, habe Trump diesen Anruf nicht tätigen müssen.

So lernten die Osbournes die Trumps und König Charles kennen

In der Podcastfolge sprachen die Familienmitglieder über ihre persönlichen Verbindungen zu König Charles, Donald und Melania Trump. Die Trumps lernten sie 2004 während der Dreharbeiten zu Trumps Realityshow „Celebrity Apprentice“ kennen – Donald und Melania Trump seien damals „gute Gesprächspartner“ gewesen. König Charles wiederum hatten sie über Ozzy kennengelernt. Er habe sich im Laufe von Ozzys Leben mehrfach bei der Familie gemeldet. Über alle äußerten sich die Osbournes positiv.