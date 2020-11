Billie Eilish kündigt neuen Song „Therefore I Am“ an

„I’M SO EXCITED FOR THIS ONE“, schrieb Billie Eilish auf Instagram. Innerhalb von 16 Stunden wurde ihr neuer Beitrag über drei Millionen Male geklickt. Der Popstar kündigte am Montag (9. November) die neue Single „Therefore I Am“ an – am Donnerstag soll die schon veröffentlicht werden.

„Therefore I Am” ist nach „No Time To Die“ und „my future“ die dritte Single von Billie Eilish in diesem Jahr. Mit „everything i wanted“ war sie bei den diesjährigen MTV-Awards in der Kategorie „Bestes Video“ nominiert.

Mit der fulminanten Show „WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM“, die per Livestream in der Nacht vom 24.10. auf den 25.10. weltweit übertragen wurde, feierte die Sängerin gemeinsam mit Fans und performte ihre Hits.

Eilishs aktuelles Album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? erschien 2019 und erhielt von Musikexpress-Redakteur Albert Koch fünf von sechs Sterne: „Billie Eilish singt von unerfüllter Liebe, von Trennungen, von dunklen Gedanken, von Suizid. Kein Kalkül, keine Ironie, kein verlogenes Selbstmarketing, keine Spielchen mit Distinktionsgewinn-Kacke. Es ist einfach Gegenwarts-Pop.“

Zum neuen, im Oktober erneut verschobenen Bond-Film „No Time To Die“ steuerte Billie Eilish den Titelsong bei. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verschob sich der Kinostart auf April 2021.