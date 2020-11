MTV EMAs 2020: Alle Gewinner*innen im Überblick

Foto: Getty Images for MTV, Getty Images. All rights reserved.

Am Sonntag, den 8. November 2020, war es wieder so weit: Die MTV Europe Music Awards wurden verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung nicht wie sonst in einer einzigen riesigen Halle gefeiert. Stattdessen fanden die Aufführungen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt verteilt statt, wie auch schon beim amerikanischen Pendant, den MTV Video Music Awards. Gedreht wurde unter anderem in Budapest und London.

Lady Gaga war mit sieben Nominierungen die am meisten nominierte Künstlerin, gefolgt von BTS und Justin Bieber mit jeweils fünf Nominierungen. BTS waren der meistausgezeichnete Act der Zeremonie und erhielten Preise in vier der fünf Kategorien, in denen sie nominiert waren.

Außerdem wurde in diesem Jahr der „MTV EMA Generation Change Award“ an fünf Frauen vergeben, die sich für soziale und ethnische Gerechtigkeit auf der Welt einsetzen. Kiki Mordi, eine investigative Journalistin, hat daran gearbeitet, SARS in Nigeria zu beenden. Temi Mwale ist ein Vorkämpferin für ethnische Gerechtigkeit in England. Catherhea Potjanaporn arbeitet als Portrait-Fotografin und bekämpfte den Kolorismus in Malaysia. Luiza Brasil ist eine Fashion-Journalistin aus Brasilien und Raquel Willis eine Schwarze Transgender-Aktivistin aus den USA.

Außerdem wurden in diesem Jahr drei neue Kategorien eingeführt: „Best Latin“, „Video for Good“ und, ganz im Zeichen vom Lockdown, „Best Virtual Live“.

Hier ist die vollständige Liste der Nominierten und der Gewinner*innen:

Best Video (Bestes Video)

Billie Eilish — „everything i wanted“

Cardi B feat. Megan Thee Stallion — „WAP“

DJ Khaled feat. Drake — „Popstar“ — GEWONNEN

Karol G feat. Nicki Minaj — „Tusa“

Lady Gaga, Ariana Grande — „Rain On Me“

Taylor Swift — „The Man“

The Weeknd — „Blinding Lights“

Best Artist (Beste Künstlerin/bester Künstler)

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga — GEWONNEN

Miley Cyrus

The Weeknd

Best Song (Bester Song)

BTS — „Dynamite“ — GEWONNEN

DaBaby feat. Roddy Ricch — „Rockstar“

Dua Lipa — „Don’t Start Now“

Lady Gaga, Ariana Grande — „Rain On Me“

Roddy Ricch — „The Box“

The Weeknd — „Blinding Lights“

Best Collaboration (Beste Zusammenarbeit)

BLACKPINK, Selena Gomez — „Ice Cream“

Cardi B feat. Megan Thee Stallion — „WAP“

DaBaby feat. Roddy Ricch — „Rockstar“

Justin Bieber feat. Quavo — „Intentions“

Karol G feat. Nicki Minaj — „Tusa“ — GEWONNEN

Lady Gaga, Ariana Grande — „Rain On Me“

Sam Smith, Demi Lovato — „I’m Ready“

Best Pop (Beste*r Pop-Künstler*in)

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix — GEWONNEN

Best Group (Beste Gruppe)

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS — GEWONNEN

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Best New (Beste*r Newcomer*in)

BENEE

DaBaby

Doja Cat — GEWONNEN

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Biggest Fans (Fan-Kategorie)

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS — GEWONNEN

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Best Latin (Beste Latinmusik)

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G — GEWONNEN

Maluma

Ozuna

Best Rock (Beste Rockmusik)

Coldplay — GEWONNEN

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Best Hip Hop (Beste*r Hip-Hop-Künstler*in)

Cardi B — GEWONNEN

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Best Electronic (Beste Electro-Musik)

Calvin Harris

David Guetta — GEWONNEN

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Best Alternative (Beste Alternative-Musik)

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams — WINNER

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Video for Good (Video für einen guten Zweck)

Anderson .Paak — „Lockdown“

David Guetta & Sia — „Let’s Love“

Demi Lovato — „I Love Me“

H.E.R. — „I Can’t Breathe“ — GEWONNEN

Jorja Smith — „By Any Means“

Lil Baby — „The Bigger Picture“

Best Push

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD — GEWONNEN

Best Virtual Live (Beste virtuelle Live-Performance)

BTS BANG BANG CON — The Live — GEWONNEN

J Balvin — Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land — Around The World

Little Mix — UNCancelled

Maluma — Papi Juancho Live

Post Malone — Nirvana Tribute

Als Bester Deutscher Act hat übrigens Fynn Kliemann einen Preis bekommen. Loredana wiederum wurde zum Besten Schweizerischen Act gekürt.