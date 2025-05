Fan trifft Billie Eilish in Berlin: Sie riecht „nach frischer Wäsche“

Kurz vor ihrem Konzert am 9. Mai in Berlin nahm Billie Eilish sich die Zeit für ein exklusives Fantreffen. Für rund 100 Fans gab es Gruppenfotos, Umarmungen und eine kleine Fragerunde.

Berlin ist im Billie-Eilish-Fieber

Das Treffen wurde von dem Kreditkartenanbieter American Express organisiert und fand am Berliner Ku’damm statt. Vor Ort konnten die Fans verschiedene Merchartikel der Musikerin kaufen. Bei dem Q-&-A sprach Eilish wohl unter anderem über ihre Lieblingssongs ihres aktuellen Albums HIT ME HARD AND SOFT und wie sich die Shows ihrer Tour für sie anfühlen.

Für viele der Anwesenden scheint das Treffen mit Billie Eilish ein ganz besonderer Moment gewesen zu sein. „Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen. Das war der beste Fangirl-Moment, den man sich vorstellen kann“, erklärte ein Fan laut „Tagesspiegel“. Ein weiteres Mädchen erzählte: „Davon habe ich geträumt, seit ich sieben Jahre alt war. Billie ist einfach so nah an ihren Fans und nicht genervt wie andere Prominente.“

Jannik Schümann, der unter anderem durch die RTL-Serie „Sissi“ bekannt ist, war wohl auch bei der Veranstaltung – allerdings nicht als Schauspieler, sondern auch als Fan. „Sie repräsentiert eine ganze Generation. Es ist ihr einfach egal, was andere über sie denken, und das macht sie so stark“, erklärte er. Für manche Billie-Eilish-Anhänger:innen scheinen die Details besonders wichtig gewesen zu sein. „Sie riecht einfach so gut, wie nach frischer Wäsche“, erklärte ein weiterer Fan.

Noch ist sie auf Tour – aber gibt es bald auch wieder neue Musik?

Für viele Fans gab es kürzlich noch mehr Neuigkeiten: Finneas, Eilishs Bruder, erzählte bei einem seiner eigenen Konzerte dem Publikum, dass die beiden schon wieder an einem neuen Album arbeiten.

Am 9. Mai spielt die 23-jährige Musikerin die Berlin-Show ihrer aktuellen Tour in der Uber Arena. Die Tickets waren wie für die restlichen ihrer Konzerte auch bereits kurz nach Verkaufsbeginn schon vergriffen. Für alle, die dabei leer ausgegangen sind, gibt es momentan eine eher ausgefallenere Möglichkeit, die Sängerin zu hören: An einigen Berliner S-Bahnhöfen spricht die „Ocean Eyes“-Interpretin aktuell die Durchsagen. So hieß es an den Haltestellen Warschauer Straße und Ostbahnhof schon: „Hi, this is Billie Eilish“.