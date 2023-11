„Avatar“: Dritter Teil soll Weihnachten 2025 in die Kinos kommen

Viele Szenen für die „Avatar“-Fortsetzung seien bereits abgedreht und die Produktion in vollem Gange.

13 Jahre lagen zwischen den Kinostarts von „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ (2009) und „Avatar: The Way of Water“ (2022). Fans von James Camerons neuartiger Welt haben nun Grund zur Freude: Der dritte „Avatar“-Film soll bereits an Weihnachten 2025 erscheinen.

„Avatar 3“: Produktion läuft

In einem Interview mit „TV New Zealand“ offenbart Regisseur James Cameron nun, dass die Produktion für den dritten Part bereits laufen würde. Konkret heißt es von ihm dazu: „Wir befinden uns gerade in einer sehr hektischen zweijährigen Postproduktion, also wird es Weihnachten ’25 sein.“ Und mit der Zeitangabe zum Schluss meint er tatsächlich die weltweite Veröffentlichung des neuen Sequels. Weiterhin gibt der Filmemacher zu Protokoll, dass seine Produktion eine längere Zeitspanne umfassen würde, als es den meisten Regisseur:innen in der Branche vergönnt sei.

Dabei halte er sich eigentlich ziemlich ran, denn schon während des Drehs von „Avatar: The Way of Water“ habe er parallel auch mit der Arbeit an dem dritten und vierten „Avatar“-Film begonnen und schon viele Szenen für die Fortsetzungen im Kasten. Cameron wollte so vermeiden, dass die jüngeren Schauspieler:innen bei späteren Drehs zu alt für ihre Filmparts wirken würden. Als Negativ-Beispiel würde ihm zu dieser Thematik laut „Entertainment Weekly“ die Netflix-Serie „Strange Things“ in den Sinn kommen. In dem Format sei der Cast den Rollen bereits entwachsen und nun würden viele Momente unfreiwillig komisch erscheinen.

James Cameron will nur noch in Neuseeland drehen

Cameron, gebürtiger Kanadier, lebt mittlerweile in Wellington, in Neuseeland. Um die Filmindustrie in dem Land zu unterstützen, will der Oscar-Preisträger auf unbestimmte Zeit jeden seiner Filme ausschließlich in Neuseeland drehen. „Wenn wir die Industrie hier haben wollen, wenn wir wollen, dass sie aufblüht, müssen wir dafür sorgen, dass sie aufblüht“, erklärte er sein Vorhaben im Gespräch mit „TVNZ Breakfast“.

Was erwartet uns in „Avatar 3“?

Bei der Verleihung der „Critics Choice Awards“ Anfang 2023 verriet Cameron, was die Fans von „Avatar 3“ erwarten könnten: das Element Feuer. „Das Feuer hat in dem Film eine symbolische Bedeutung und es gibt eine Kultur, die sich speziell um dieses Konzept dreht. Das ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt“, meinte der Regisseur gegenüber „Deadline“. Wie schon in „Avatar: The Way of Water“ (2022) werden die von James Cameron erfundenen Na’vi wohl auch erneut auf andere Bewohner:innen des Planeten Pandora treffen.