Elon Musk gegen Billie Eilish: Social-Media-Streit eskaliert

Elon Musk kontert auf Billie Eilishs Forderungen nach mehr Einsatz für gute Zwecke mit Zweifel an ihrer Intelligenz.

Billie Eilish hatte Elon Musk kürzlich in ihrer Instagram-Story kritisiert, als es um Möglichkeiten ging, wie der reichste Mann der Welt sein Vermögen für gute Zwecke einsetzen könne. Nun reagierte der Fast-Trillionär auf X.

Eilish über Musk: „Verdammter, erbärmlicher, feiger Schwächling“

Die Sängerin repostete – nach Berichten Elon Musk stehe kurz davor, der erste Trillionär der Geschichte zu werden – einen Beitrag des Instagram-Accounts „myvoicemychoiceorg“. Die Slides machen auf globale Probleme aufmerksam, die der SpaceX-Gründer mit seinem Vermögen lösen könnte: den Welthunger beenden, gefährdete Tierarten retten oder auch Gaza wieder aufbauen. Ihre letzte Story endete mit einem „etc….“ – wohl ein Hinweis darauf, dass es noch weitere Optionen gebe. Und dazu noch die Worte: „Verdammter, erbärmlicher, feiger Schwächling.“

Musk: „Sie ist nicht gerade die Klügste“

Der X-Vorsitzende reagierte auf der Plattform mit Screenshots von Eilishs Story. Er schrieb in der Caption dazu: „Sie ist nicht gerade die Klügste“ und unterstellte der Sängerin so, sie verstehe nicht, worüber sie spreche. Der Beitrag ist mittlerweile nur noch über Zweitquellen auffindbar – ob und warum er gelöscht wurde, bleibt unklar. Billie Eilish reagierte bislang jedenfalls nicht darauf.

Musk soll tatsächlich auf dem besten Weg sein, der erste Trillionär der Welt zu werden. Seine Firma Tesla genehmigte ein Vergütungspaket, das ihm Aktien im Wert von fast einer Billionen US-Dollar einbringen würde, sofern er in den kommenden zehn Jahren bestimmte Leistungsziele erreicht, berichtet „NME“.

Eilishs Forderungen an Megareiche

Erst kürzlich hatte Billie Eilish eine deutliche Aufforderung an die Superreichen formuliert. Bei den „Wall Street Journal Innovator Awards 2025“ nahm sie die Auszeichnung als „Music Innovator“ entgegen und wandte sich in ihrer Rede direkt an das wohlhabende Publikum im Saal. Ihr Appell fiel kurz, aber unmissverständlich aus: „Spendet euer Geld, Shorties.“ Unter den Anwesenden befand sich damals auch Mark Zuckerberg.

Später am Abend gab Talkshow-Moderator Stephen Colbert bekannt, dass die Songwriterin 11,5 Millionen US-Dollar – umgerechnet knapp zehn Millionen Euro – aus ihrer „Hit Me Hard And Soft Tour“ an Wohltätigkeitsorganisationen spenden werde, die sich für Ernährungsgerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen.