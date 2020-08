Video: Billie Eilish performt „my future“ beim Parteitag der Demokraten

Billie Eilish performte am Mittwoch, den 19. August, auf dem Parteitag der Demokraten ihre Single „my future“. Darüber hinaus veröffentlichte die Musikerin ein Video, in dem sie ihre Fans aufforderte, in der kommenden Präsidentschaftswahl wählen zu gehen. Die 18-Jährige selbst darf dieses Jahr zum ersten Mal ihre Stimme abgeben.

Sie erklärte: „Ich muss Euch nicht sagen, dass Chaos herrscht. Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns wichtig ist. Wir brauchen Führungskräfte, die Probleme wie Klimawandel und COVID-19 lösen und nicht leugnen. Führungskräfte, die gegen systemischen Rassismus und Ungleichheit kämpfen. Und das beginnt damit, dass Ihr für jemanden stimmt, der versteht, wie viel auf dem Spiel steht. Jemand, der ein Team aufbaut, das unsere Werte teilt. Es beginnt mit der Abstimmung gegen Donald Trump und für Joe Biden.“

„Schweigen ist keine Option, und wir können das nicht einfach aussitzen“, fügte Eilish hinzu. „Wir müssen wählen als hinge unser Leben und die Welt davon ab, weil genau so ist es. Die einzige Möglichkeit, sich der Zukunft sicher zu sein, besteht darin, sie selbst zu gestalten. Bitte registriert Euch und geht wählen.“

Seht hier Billie Eilishs Performance:

Die Democratic National Convention wird vom 17. bis 20. August in einem Online-Livestream übertragen und gilt der offiziellen Wahl des Präsidentschaftskandidaten und Vizepräsidentschaftskandidaten der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahlen 2020. Gestern wurde der frühere Vizepräsident Joe Biden offiziell als Kandidat nominiert. Als Vizepräsidentin geht Senatorin Kamala Harris ins Rennen. Das Event war ursprünglich für Mitte Juni 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung aber weiter nach hinten verlegt.

Auf ihrer Website stellte Eilish weitere Informationen zum Wahlablauf zur Verfügung.

Ende Juli veröffentlichte Billie Eilish ihre neue Single „my future“. Der Track wurde während des Corona-Lockdowns geschrieben und von ihrem Bruder FINNEAS produziert. In einem Statement erklärt die Musikerin: „Wir haben den Song ganz am Anfang der Quarantäne geschrieben. Es ist ein Lied, das für mich wirklich sehr, sehr persönlich und besonders ist. Als wir es geschrieben haben, hat es genau meine Stimmung eingefangen – hoffnungsvoll, aufgeregt und voll mit einer verrückten Menge an Selbstreflexion und Selbstwachstum. In letzter Zeit hat es aber auch im Kontext dessen, was jetzt in der Welt passiert, eine neue Bedeutung erhalten. Ich hoffe, Ihr alle könnt in ihm einen Sinn für Euch finden.“