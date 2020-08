Kanye West will christliches TikTok auf den Markt bringen

Foto: AFP via Getty Images, PATRICK KOVARIK. All rights reserved.

Jesus Tok statt TikTok: Kanye West möchte eine christliche Version der Social-Media-App auf den Markt bringen. Die Idee sei ihm gekommen, als er sich gemeinsam mit seiner Tochter durch TikTok gescrollt hätte. Aber wann sein sogenanntes „Jesus Tok“ unter die Leute gebracht werden soll, ist nicht klar.

Auf Twitter teilte der US-Rapper die Idee mit seiner Community: „Ich hatte eine Vision…Jesus Tok. Ich habe mir TikTok gemeinsam mit meiner Tochter angeschaut und als christlicher Vater war ich von vielen Inhalten verstört, aber ich habe mich total in die Technologie verliebt.“ Er wurde zwar nicht konkreter, welcher Content ihn genau so durcheinander gebracht hat, aber West führt noch weiter aus: „Wir beten, dass wir mit TikTok zusammenarbeiten können, um eine christliche, überwachte Version zu erstellen, die sich für junge Kinder und die Welt sicher anfühlt. In Jesus Namen, Amen.“

Ob es Kanye West tatsächlich ernst ist mit der App, bleibt aber abzuwarten. Zuletzt kündigte Donald Trump an, TikTok in den USA sperren zu lassen, wenn die chinesische Firma ihr Geschäft bis zum 15. September nicht an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen würde. Im Juni hatten dem amtierenden US-Präsidenten außerdem tausende TikTok-User*innen einen Streich gespielt und Tickets zu einer Kundgebung in Tulsa reserviert, ohne auf dieser zu erscheinen. Das Ergebnis: Das Stadion blieb so gut wie leer.

Erst am Wochenende trat Kanye West nach einer selbstauferlegten Corona-Pause und seinen anhaltenden Bestrebungen als US-Präsidentschaftskandidat wieder mit seinem „Sunday Service“-Chor auf. Mehrere auf Twitter gepostete Clips zeigen die Gruppe allesamt in roter Kleidung auf der Familien-Ranch des US-Rappers. Die Vorstellung fand ohne Publikum und West zufolge unter Einhaltung sämtlicher COVID-bedingter Sicherheitsvorkehrungen statt.

In den letzten Wochen machte West vor allem mit seinen zahlreichen impulsiven Twitter-Tiraden von sich Reden. Zuletzt setzte er jedoch zur augenscheinlichen Kehrtwende an: So entschuldigte er sich unter anderem bei seiner Frau Kim Kardashian West, nachdem er kurz zuvor herumposaunt hatte, er versuche sich schon seit zwei Jahren von ihr zu trennen und der Horrorfilm „Get Out“ handle eigentlich von ihm. Demnach werde West vom Kardashian-Klan gegen seinen Willen festgehalten und seine Tochter North habe er außerdem ursprünglich abtreiben lassen wollen.