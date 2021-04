Billie Eilish stimmt mit Single „Your Power“ auf ihr neues Album ein

Mit „Your Power“ stimmt Billie Eilish nun auf ihr zweites Studioalbum HAPPIER THAN EVER ein, das sie vor wenigen Tagen überraschend für den 30. Juli 2021 ankündigte. Gleichzeitig erschien auch das dazugehörige Musikvideo, in welchem unter anderem eine 40 Kilogramm schwere Anaconda eine Rolle spielt. Die Regie für das Video übernahm die 19-Jährige übrigens selbst – inzwischen schon zum vierten Mal.

„Your Power“ entstand erneut in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder und Produzenten Finneas O’Connell. Mit ihm produzierte sie auch ihr international gefeiertes Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?. Über ihre neue Single sagt Billie Eilish nun: „Dies ist eines meiner Lieblingssongs, den ich jemals geschrieben habe. Ich fühle mich sehr verletzlich, jetzt da ich es herausbringe, weil ich es so nah an meinem Herzen halte. Hier geht es um viele verschiedene Situationen, die wir alle entweder gesehen oder erlebt haben. Ich hoffe, dies kann zu Veränderungen führen. Versuche deine Macht nicht zu missbrauchen.“

Seht Euch hier das Musikvideo zu „Your Power“ an:

HAPPIER THAN EVER folgt zwei Jahre später auf WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, mit welchem Eilish 2019 nicht nur auf dem ersten Platz der US-Billboard-Charts landete. Auch in Großbritannien sowie 15 weiteren Ländern eroberte die damals 17-Jährige die Spitze der Charts. Für ihr Debütalbum wurde sie auch mit fünf Grammys, einem Brit-Award und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet. 2019 war WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? außerdem das meistgestreamte Album des Jahres.

