Björk teilt Musikvideo zu „victimhood“ – seht hier das Animationswerk

Björk präsentiert Animationsclip und teilt Gedanken über sich als Optimistin und Frauen in Opferrollen.

Björk hat ein Musikvideo zum Song „victimhood“ veröffentlicht. Es ist der sechste Track ihres aktuellen Albums, FOSSORA, das ein begleitendes Video erhält. Die Animation könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Regie führten Gabríela Fri∂riksdóttir und Pierre-Alain Giraud. Fri∂riksdóttir ließ via Pressemitteilung verlauten: „Ich war von dem Song komplett fasziniert. Ich konnte ihn nicht vergessen, ich habe sogar ein paar Mal davon geträumt. Seit ich ihn das erste Mal hörte, war da eine tiefe Verbindung. Der Song handelt von Dingen, an die ich oft denke, von Selbstmitleid und wie lächerlich du dich verhalten hast, oder wie lustig du in einer Situation warst, oder an einem seltsamen Ort, wo es dir nicht gut erging und an dem du dich dann selbst siehst. Anstatt ständig auf jemand anderes zu zeigen, ist es schön, dich selbst wiederzufinden, die Maske eines bestimmten Gefühls zu einer bestimmten Zeit zu zerbrechen. Ich glaube, dass in den Lyrics selbst ist diese Poesie über eine menschliche Situation, die sehr ansprechend für viele ist. Ich glaube, dass jeder es verstehen kann.“

Auch Björk teilte ihr Sichte zu „victimhood“: „Ich habe diese illusionierte Idee von mir selbst, dass ich eine Optimistin bin. Aber du musst ehrlich sein. Für einen Optimisten ist es schwieriger, Selbstmitleid zu erkennen. Manchmal wird es zu der Rolle von Frauen, in schwierigen Situationen die Last der Katharsis und der emotionalen Arbeit auf ihre Schultern zu nehmen und wenn es in einer Situation dunkle Schatten oder Mächte gibt, verwandeln sie sie in eine Art gute Energie für andere Familienmitglieder. Damit sie es nicht tun müssen, kümmern wir uns darum. Das ist eine seltsame Art von Opferrolle, denn du entscheidest dich, es zu tun, niemand hat dich darum gebeten. Vielleicht kommt da der Humor ins Spiel. Es ist sehr interessant.“

Seht hier das neue Musikvideo für „victimhood“:

Björk kommt außerdem 2023 auf Deutschland-Tour – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Die isländische Musikerin gibt zwei Konzerte, eines in Hamburg und eines in Leipzig. Hier die Termine.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Björk live in Deutschland 2023

21.11. Hamburg, Barclays Arena

24.11. Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA