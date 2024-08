black midi: Band-Auflösung oder Pause auf unbestimmte Zeit?

Die Ankündigung überraschte sogar Teile der Londoner Band selbst.

black midi haben überraschenderweise angekündigt: Sie legen auf unbestimmte Zeit eine Pause ein. Oder ist das nun gar eine Bandauflösung?

Geordie Greep, einer der Sänger, Gitarristen und Bassisten der Band, die für ihren unkonventionellen und experimentellen Rock bekannt ist, teilte die Meldung während einer Instagram-Live-Session. In den Kommentaren schrieb er: „black midi war eine interessante Band, die jetzt auf unbestimmte Zeit vorbei ist.“ Dieser Satz sorgte sofort für Verwirrung und Spekulationen unter den Fans. Die Bestätigung des Bandendes kam schließlich von Sänger, Gitarrist und Bassist Cameron Picton über X, der selber etwas überrascht schien.

In einem mittlerweile gelöschten Tweet erklärte Picton, dass die Gruppe ursprünglich beschlossen hatte, keine offiziellen Kommentare zum möglichen Ende abzugeben. Seine Reaktion: „Wir hatten uns darauf geeinigt, nichts über das Ende zu sagen, also war ich genauso überrascht wie alle anderen. Manchmal kann man nur ein ‚lol‘ sagen.“

Er fügte hinzu, dass er sich auf seine Solo-Arbeit konzentrieren werde, und kündigte an, bald mit den Aufnahmen zu seinem eigenen Album zu beginnen.

Von Jazz-Experimenten bis hin zu Solo-Alben

Diese Solo-Projekte, an denen nun gearbeitet wird, sehen wie folgt aus: Geordie Greep hat eine neue Jazz-Band namens Geordie Greep and The Swing Boys gegründet, mit der er bereits im August eine Reihe von Konzerten spielen wird, jedoch nur in London und New York. Und Cameron Picton hat ein Solo-Projekt namens Camera Picture ins Leben gerufen und ein Album mit dem Titel 44M5OS veröffentlicht, das exklusiv auf CD erhältlich ist. Matt Kwasniewski, der ehemalige Gitarrist der Londoner Gruppe, releaste im März 2024 einen Standalone-Single.

Black Midi, die 2017 gegründet wurden, machten schnell von sich reden mit ihrem ungewöhnlichen und unkonventionellen Zugang zur Rockmusik. Mit ihren Alben SCHLAGENHEIM (2019), CAVALCADE (2021) und HELLFIRE (2022) heimsten sie viel Lob ein.

Ihr bislang letztes Konzert fand am 5. Dezember 2023 in Santiago de Chile statt. Ob es jemals mit black midi weitergehen wird, bleibt unklar.