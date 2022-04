Oasis: Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs ist an Krebs erkrankt

Über Twitter gab der ehemalige Oasis-Gitarrist Paul Arthurs bekannt, eine musikalische Pause einlegen zu müssen. Grund dafür sei ein kürzlich festgestelltes Tonsillenkarzinom, eine Krebserkrankung ausgehend von den Gaumenmandeln, die er nun behandeln ließe.

Arthurs, der aufgrund seines kahlrasierten Kopfes auch „Bonehead“ genannt wird, teilte die Nachricht am Dienstag (26. April). Trotz der erschreckenden Diagnose zeigt sich der Gitarrist in den sozialen Medien hoffnungsvoll: „Die gute Nachricht ist, dass es behandelbar ist“, schreibt er und erklärt, bald eine Therapie zu beginnen.

Er würde seine Fans darüber informieren, wie sich die Lage entwickle. Besonders enttäuscht sei er darüber, nicht wie geplant mit Kollege Liam Gallagher auf Tour gehen zu können. „Habt einen schönen Sommer und genießt die Konzerte, falls ihr hingeht“, schreibt der 56-Jährige und kündigt optimistisch an: „Wir sehen uns bald wieder“.

Liam Gallagher, der ebenfalls unter gesundheitlichen Problemen leidet, wünschte dem Musiker auf Twitter eine „schnelle Genesung“ und drückte ihm und seiner Familie sein Mitgefühl aus. Außerdem machte der ehemalige Oasis-Leadsänger ihm mit der Ankündigung, er sei schneller wieder auf der Bühne als er „r we doing Colombia“ sagen könne, freundschaftlich Mut.

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 26, 2022