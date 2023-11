Nach längerer Pause erwägen Radiohead wohl eine Wiedervereinigung und neue kreative Entwicklungen.

Philip Selway, Radioheads Schlagzeuger, hat angedeutet, dass die Band langsam wieder „an diesen Punkt“ zurückkommen würde, sich nach einer dreijährigen Pause wieder zusammen zu finden, um miteinander neue Musik zu kreieren. Innerhalb der vorangegangenen Pause hatten sich die Bandmitglieder auf individuelle Projekte konzentrieren wollen.

Philip Selway über den Radiohead-Break

In einer Livestream-Show erklärte der Musiker nun die mögliche Rückkehr Radioheads mit den Worten: „Wir hatten tatsächlich eine kleine Pause [seit 2020]. Das letzte Konzert, das wir gegeben haben, war 2018. Aber wir kommen jetzt wieder an diesen Punkt. Es gibt einfach etwas Besonderes an unserer Beziehung, dieser kreativen und persönlichen Beziehung, das man sonst nirgendwo bekommen kann.“

Der 56-Jährige fuhr fort: „Wir kommen alle wieder an diesen Punkt und denken jetzt: ,Okay, wir haben eine Pause eingelegt – und jetzt ist‘s gut. Das fühlt sich an, als ob wir wieder eintauchen und wirklich erkunden sollten, in welche anderen Richtungen es uns führen kann.“

Selways Auftritt in der Show hier ansehen ab Minute 52:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über Radiohead

Das aktuelle Studioalbum von Radiohead ist das 2016er A MOON SHAPED POOL. Ihre bisher letzte Tour fand 2018 statt. Zuletzt veröffentlichten sie ihr Reissue-Projekt KID A MNESIA (2021), das ihre Platten KID A (2000) und AMNESIAC (2001) feiert.

Thom Yorke und Johnny Greenwood hatten in der Zwischenzeit mit ihrem Nebenprojekt The Smile außerdem ihr Album WALL OF EYES angekündigt, sowie eine Tour durch das Vereinigte Königreich und die EU.

Am 24. Februar 2023 ist Philip Selways Soloalbum STRANGE DANCE erschienen. Seine neuen Songs präsentierte der Musiker unter anderem am 07. Mai bei einer exklusiven Deutschlandshow im Columbia Theater in Berlin.