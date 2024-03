Oscars 2024: Wo war Timothée Chalamet?

Die Abwesenheit des Schauspielers bei der diesjährigen Oscar-Verleihung löste bei Fans Besorgnis aus.

Die Fans von Filmstar Timothée Chalamet waren sowohl verwirrt als auch enttäuscht, dass der Mime bei der Oscar-Verleihung 2024 am Sonntag, den 10. März, nicht anwesend war.

Keine Promo notwendig?

„Wo ist er? Wo ist Timothee? Wir wollen es bitte wissen“, twitterte eine Person, während eine andere auf Social Media schrieb: „Wo zur Hölle ist Timothee #oscars.“ Ein anderer Fan konnte sich nur in Versalien ausdrücken und brüllte quasi auf X: „WO IST TIMOTHÉE CHALAMET #Oscars2024“. Eine Erklärung konnte jedoch nicht gefunden werden.

Obwohl der „Wonka“- und „Dune“-Darsteller bei der diesjährigen Show der Academy mit keinem seiner Filmprojekte nominiert war, erwarteten ihn viele Cineast:innen dennoch vor Ort. Zumindest bei den Golden Globes ließ sich der 28-jährige New Yorker zuletzt blicken.

Sein Fernbleiben bei der Preisverleihung kommt inmitten von Gerüchten, dass er und Reality-Star Kylie Jenner sich nach fast einem Jahr Partnerschaft getrennt haben sollen, da die beiden seit Januar – nach ihrem gemeinsamen Erscheinen bei den Golden Globes – nicht mehr zusammen gesehen wurden. Die Trennungsstories verdichteten sich, nachdem Jenner sich weigerte, den Schauspieler in ihrem jüngsten Interview mit der „New York Times“ zu erwähnen. Auf die Frage, ob sie ihren Stil geändert habe, seit sie den Schauspieler datete, antwortete sie: „Ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen.“

Timothée Chalamet ist aktuell in „Dune 2“ zu sehen, der am 29. Februar in den deutschen Kinos startete.