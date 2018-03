007: Wie Daniel Craigs Lederhandschuhe für „Skyfall“ zur Katastrophe wurden

Charlie Lyne ist selbst Filmemacher, aber vornehmlich Kolumnist für den britischen „Guardian“ und Kritiker. Auf einer Veranstaltung habe Lyne eine Geschichte über den Dreh zum „James Bond“-Film „Skyfall“ gehört, die er nun in zwei Videos auf Twitter wiedergibt. Laut Lyne haben zwei Lederhandschuhe fast für einen Nachdreh gesorgt, der Millionen verschlungen hätte – CGI konnte die Situation allerdings retten.

An einem Drehtag kam Daniel Craig mit einem Paar Lederhandschuhe zum Set und sagte Regisseur Sam Mendes, dass die Figur James Bond solche Handschuhe auch tragen würde. Der Stil würde eben gut passen. Mendes war zu diesem Zeitpunkt alles egal, der Dreh war lang und kräftezehrend. Also erlaubte er Craig das Tragen der Handschuhe in einer Actionszene, die in einem Casino in Macau stattfand.

Die Szene endet in einem Kampf zwischen Bond und einem muskelbepackten Handlanger. Bond kann den Kampf für sich entscheiden, da der Schurke Bonds Waffe aufnimmt, damit allerdings nicht schießen kann. Die Knarre funktioniert nur mit Bonds Fingerabdrücken. Die Szene wurde abgedreht, Daniel Craig durfte dabei seine hübschen Lederhandschuhe tragen.

Monate später: Im Schneideraum bemerken Sam Mendes und sein Team, dass die Lederhandschuhe die gesamte Szene ruinieren. Immerhin könnte Bond seine einzige Waffe mit den Handschuhen selbst nicht bedienen. Die Produzenten rechneten sich daraufhin aus, was wohl ein Nachdreh kosten würde: Millionen. Casino anmieten, Schauspieler einfliegen etc.

Um den Schaden gering zu halten, entschied man sich für Computereffekte. Craigs behandschuhte Hände wurden mit CGI bearbeitet.

Lyne, der die Geschichte in Umlauf gebracht hat, hat zwei Videos dazu auf Twitter veröffentlicht. Am Ende des zweiten Videos friert er die Szenen, in denen Craigs CGI-Hände besonders deutlich zu sehen sein sollen, ein:

Here's a story I heard about James Bond… [1/2] pic.twitter.com/3gtOdBeowO — Charlie Lyne (@charlielyne) June 27, 2016