Er ist schon ein Faszinosum, dieser Axel Bosse. Mit gerade mal 38 Jahren kommt der Indie-Popper im Oktober bereits mit seinem siebten Studioalbum um die Ecke – und hat an Energie und Leidenschaft offensichtlich noch nichts eingebüßt. ALLES IST JETZT wird es heißen und der gleichnamige Titeltrack verspricht mal wieder volle Kanne Ohrwurmgarantie, der man sich einfach nicht entziehen kann.

Schluss mit Summertime-Sadness: Im Gute-Laune-Sommersetting tanzt Bosse im Video mit seinen Musikerfreunden Prinz Pi, Mighty Oaks, Sebastian Madsen und Romano über die Dächer der Stadt und erinnert daran, einfach auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und den Moment zu genießen. Kümmere dich um deine Freunde, höre auf dir Sorgen zu machen, morgen scheint die Sonne wieder – oder wie Bosse es treffend auf den Punkt bringt: „Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht!" Er findet ganz offensichtlich: Bei allem was gerade so in der Welt los ist, kann man sich schließlich auch mal ein bisschen musikalischen Eskapismus gönnen.

Schaut Euch das Video zu „Alles ist Jetzt“ hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=RWOE7_bRXSs&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Bosse – Alles ist jetzt (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=RWOE7_bRXSs&feature=youtu.be)

ALLES IST JETZT erscheint am 12. Oktober. Danach kann man Bosse auf seiner ausgedehnten Tour live erleben:

Bosse auf „Alles ist jetzt“-Clubtour 2018

01.11. Cottbus – Gladhouse

02.11. Chemnitz – AJZ Talschock

05.11. Dortmund – FZW Freizeitzentrum West

06.11. Bremen – Schlachthof

09.11. Kiel – Halle 400

10.11. Hamburg – Große Freiheit 36

11.11. Berlin – ASTRA Kulturhaus

22.11. Fulda – Kreuz

24.11. Freiburg – E-Werk

26.11. Ravensburg – Konzerthaus

27.11. Nürnberg – Hirsch

28.11. Regensburg – Eventhall-Airport

02.12. Heidelberg – Halle02

Bosse auf „Alles ist jetzt“-Tour 2019