Im Fokus unseres Rap-Newcomer*innen-Format: YUNUS. Er verrät, wie ihn Prinz Pi zu seiner „großen Hassliebe“ Deutschrap brachte und warum Childish Gambino sein Vorbild ist.

„Mucke für misfits“ beschreibt YUNUS seinen Musikstil auf Spotify. Das passt: Der Wahlberliner lässt sich nicht gerne einordnen und fühlt sich gerade zwischen den Polen wohl – auf der einen Seite die gutbürgerliche Kindheit und das anschließende Bratschen-Studium in Hannover, auf der anderen Seite die Berufswahl Rapper und das wilde Künstlerleben in der Hauptstadt. Im Video-Interview erzählt der Musiker mit den weißblonden Haaren und bunten Fingernägeln, wie Prinz Pi ihn zu seiner „großen Hassliebe“ Deutschrap geführt hat und warum Childish Gambino sein großes musikalisches Vorbild ist.

YUNUS sagt bei All Eyez On ME: „Ich möchte das bewirken, was Musik bei mir bewirkt: sich verstanden fühlen. Ich mag es sehr gerne, wenn ich Songs höre und mich dabei wiederfinde – und es freut mich, wenn ich das mit meiner Musik auch weitergeben kann. Und es soll im besten Fall natürlich auch unterhalten und knallen.“

All Eyez On ME: mit YUNUS

Musikvideo: YUNUS

Produktion: Felix Ferraris

WAS IST ALL EYEZ ON ME?

Mit All Eyez On ME wollen wir neuen Rap-Talenten in den sozialen Medien die Chance bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und mit ein bisschen Glück groß rauszubringen. Zugegeben: Auch für uns ist es nicht so leicht, den Überblick zwischen all den Newcomer- und Up-Coming-Acts zu behalten. Gleichzeitig ist es aber für neue Künstler*innen mindestens genauso schwer, sich ohne professionelle Promo im dichten Musikdschungel zu behaupten. Das eine Erfolgsrezept für die Karriere haben wir leider nicht, allerdings die nötige Reichweite, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Denn jede Folge wird auf unseren sozialen Netzwerken zu sehen sein und dort ordentlich beworben.

