Boygenius: Tribut an Sinéad O’Connor mit „The Parting Glass“-Cover

Ob auf der Bühne oder den Sozialen Medien – nachdem Sinéad O’Connor am 26. Juli 2023 im Alter von 56 Jahren verstarb, zollten ihr so einige Musiker:innen einen letzten Tribut. Auch die Band Boygenius ehrt die Sängerin nun mit einer Cover-Version von „The Parting Glass“ – ein traditionell irisches sowie schottisches Volkslied, das die verstorbene Künstlerin im Jahr 2002 veröffentlichte.

Für „Das Glas zum Abschied“ – wie der Songtitel zu Deutsch übersetzt wird – holt sich die Indie-Rock-Gruppe, bestehend aus Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus, das irische Folk-Duo Ye Vagabonds mit ins Boot. Als Hommage an die irische Sängerin veröffentlichen sie den Track gemeinsam am 17. November. Die Erlöse der Neuaufnahme kommen wohltätigen Zwecken zugute – insbesondere dem „Aisling Project“, das von O’Connors Nachlass ausgewählt wurde. Die Organisation ist „ein außerschulisches Projekt, das mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die in einer benachteiligten Gegend in Dublin, Irland, aufwachsen“, so die Musikerinnen unter einem aktuellen Instagram-Post.

Phoebe Bridgers, die außerdem als Solo-Künstlerin aktiv ist, äußerte bereits im August 2023, welch Inspiration die verstorbene Sängerin für sie gewesen sei. „Noch bevor ich Sinéads Musik hörte, wusste ich, dass sie eine Revolutionärin war. Ich war besessen von ihr und dem Video zu ‚Nothing Compares 2 U‘“, sagte die 29-Jährige im Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE und erzählte, wie sie sich als Teenagerin die Haare abrasierte, um ihr zu ähneln. Bridgers fährt fort: „Ob es nun um die Hungersnot, die katholische Kirche oder Margaret Thatcher geht, die Geschichte ist auf eine Weise auf ihrer Seite, wie es damals nicht der Fall war. Die Leute und die Medien waren nicht nett zu ihr.“

Erst im März 2023 veröffentlichten Boygenius ihr Debütalbum THE RECORD. Nur wenige Monate darauf folgte dann die EP THE REST, die die Supergroup auf ihrer Tournee im Sommer ankündigte.

