Billie Eilish holt boygenius als Überraschungsact auf die Bühne (Video)

Zu Eilishs intimer London-Show gesellten sich für einen Track Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus.

Billie Eilish spielte am Dienstagabend (29. August) eine intime Show im Londoner Electric Ballroom. In dem 1.500 Personen fassenden Veranstaltungsort brachte sie als Überraschungsact für den Song „When the Party’s Over“ boygenius auf die Stage.

Billie Eilish: „Senkt mal eure Handys, ich will eure Gesichter sehen!“

Bevor sie das Trio vorstellte, forderte Eilish ihr Publikum auf, die Handys herunterzunehmen, damit sie die Gesichter der Besucher:innen sehen könne, wie sie sagte. Dann präsentierte sie boygenius und sang mit Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus den Song „When the Party’s Over“ mehrstimmig. Als boygenius die Bühne wieder verließen, sagte die 21-Jährige: „Ich bin in alle drei verliebt, wirklich.“

Seht hier die Performance mit boygenius:

Mit Phoebe Bridgers trat Eilish zuletzt vor acht Monaten auf:

Nach dem Auftritt mit boygenius folgte auch noch ein Duett mit Rapper Labrinth für den Track „Never Felt So Alone“. Mit ihm stand sie kürzlich auch schon beim Coachella 2023 auf der Bühne.

Aktuelles über Billie Eilish, boygenius und Labrinth

Ende Juli 2021 erschien das zweite Album von Billie Eilish, HAPPIER THAN EVER.

Bei boygenius und Labrinth ging ganz frisch dieses Jahr neue Musik auf den Markt: Die Supergroup boygenius veröffentlichte nach der gleichnamigen EP von 2018 ihren ersten Longplayer THE RECORD im März. Und Labrinth, der besonders mit seinen Songs für die Serie „Euphoria“ durch die Decke schoss, brachte Ende April seine aktuelle Platte ENDS & BEGINS heraus